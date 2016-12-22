Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на сайте СПЧ.

В совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

В новый состав не попали журналист Леонид Парфенов, общественный деятель Ирина Хакамада и журналистка Елена Масюк, которые были членами СПЧ с ноября 2012 года.

В ноябре о предложении Сокурову войти в состав СПЧ рассказали источники РБК. Один из них отметил, что режиссер поднимал вопросы, связанные с правозащитной повесткой, в президентском Совете по культуре и искусству. В декабре 2016 года он попросил Путина найти решение проблемы с осужденным на 20 лет в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Сокуров отмечал, что Сенцов должен сражаться на кинофестивалях, если у него другая политическая точка зрения.

В конце ноября источники РБК также сообщили о предложении Шульман вступить в СПЧ. Собеседники добавили, что в составе совета останутся судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, глава координационного совета организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод, председатель совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов, а также глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Всех их Путин оставил в составе СПЧ.