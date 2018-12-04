ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,04 65,96 EUR Нал. 76,16 75,06 USD Бирж. 66,53 -0,42 EUR Бирж. 75,43 -0,31 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 4015,60 -24,40 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
Стойка раздора
Лента новостей
Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном 09:25, Политика «Роскосмос» заявил об информационной атаке с целью оставить его без денег 09:21, Технологии и медиа Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 09:20, РБК и Thomson Reuters В Мексике при падении самолета на дом погибли четыре человека 09:16, Общество Проклятый путь: как сервису доставки решить проблему последней мили 09:04, Потребрынок  Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами 09:02, Бизнес WSJ узнала о планах главы ЦРУ провести брифинг для сенаторов по Хашкаджи 08:47, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 08:34, РБК и ГТЛК Рейтинг самых эффективно управляемых компаний в США возглавила Apple 08:30, Quote ЕСПЧ начнет предлагать заявителям мировую с государством-ответчиком 08:30, Общество Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тыс. 08:15, Общество СМИ назвали причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США 08:13, Общество Глава «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России 08:09, Бизнес Глава «Победы» — РБК: «Мы с ужасом ждем точки в споре с Минтрансом» 08:01, Интервью Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 07:40, РБК и Белая Дача В Мексике шестеро полицейских погибли в перестрелке 07:35, Общество Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства 07:00, Общество Конфискация имущества оказалась убыточной для государства 07:00, Экономика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:45, РБК и Huawei Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко 06:40, Политика СК завел дело против руководителя камчатской ячейки «Свидетелей Иеговы» 06:10, Общество СМИ узнали о возможном изменении качества и вкуса пива в России 05:38, Бизнес Минстрой внедрит систему распознавания лиц в проект «Умный город» 05:22, Технологии и медиа Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным 04:46, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 04:30, РБК и PSN Group Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России 04:22, Бизнес Украина решила подать в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе 03:39, Политика США заявили о планах выработать общую позицию НАТО по инциденту на Азове 03:27, Политика
Газета
Стойка раздора
Газета № 213 (2937) (0412) Бизнес, 03 дек, 14:27
0
Стойка раздора
Минтранс обсудит введение платы за регистрацию в аэропортах с участниками рынка
«Победа» просит Минтранс разрешить авиакомпаниям взимать плату с пассажиров за регистрацию в российских аэропортах. Лоукостер хочет снизить издержки, заставив клиентов регистрироваться онлайн
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Почему регистрация в аэропортах может стать платной

Лоукостер «Победа» предложил Минтрансу исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.

В ФАП закреплено, что в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация должна обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Дополнительная плата за это не взимается.

«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — пояснил инициативу топ-менеджер.​

Полную версию интервью читайте на сайте ​и в газете РБК 4 декабря.​
 

По словам Калмыкова, экономия на регистрации составит около 200 руб. на человека и авиакомпания готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — добавил он. Стоимость индивидуальной регистрации в российских аэропортах, по словам главы «Победы», может составить около 1 тыс. руб.

«Аэропорт сэкономит на сотрудниках и стойках регистрации, снизит тарифы для нас, в свою очередь, подешевеют билеты — пассажиропоток от этого только возрастет. Это настолько очевидная вещь, но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса», — заключил Калмыков.

Представитель министерства подтвердил, что обращение «Победы» поступило. «Считаем целесообразным обсудить его со всеми участниками отрасли, в том числе с общероссийским объединением пассажиров и другими общественными организациями», — сказал он.

В начале августа «Победа» объявила, что с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Перевозчик называл этот шаг вынужденным: в противном случае ему пришлось бы повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте бесплатная, система выбирает место автоматически. Если регистрироваться в зарубежном аэропорту, за эту услугу придется заплатить €25 (1850 руб. по курсу ЦБ на понедельник, 3 декабря).

Калмыков рассказал, что сейчас 83% пассажиров зарубежных рейсов регистрируются онлайн. «Я уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель дойдет до 95%. Мы видим, что это не доставляет неудобства людям и позволяет нам дополнительно экономить, чтобы сохранить тарифы на текущем уровне», — добавил он.

Как отмечает старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин, отмена бесплатной регистрации соответствует принципам «Победы» и других лоукостеров: предложить самые базовые удобные для перевозчика условия, а все остальные сервисы сделать платными для пассажира. «Но, к сожалению, в нашей стране такая модель часто вызывает отторжение у клиентов, поэтому большинство авиакомпаний побоятся вводить плату за эту услугу», — добавляет он.

Что диктует рынок

По данным организации SITA, в 2017 году 46% пассажиров регистрировались на стойках авиакомпаний, еще 15% — в киосках саморегистрации и только 32% — онлайн (в том числе через мобильные устройства).

Плату за регистрацию в аэропорту — обычная практика для иностранных лоукостеров. Пассажиры латвийской Airbaltic и венгерской WizzAir платят за это по €30 за человека. Для всех рейсов ирландской Ryanair обязательным пунктом является онлайн-регистрация, за плату ее можно пройти даже за 60 дней до вылета.

«Иностранные авиакомпании не взимают плату за регистрацию в российских аэропортах. Они обязаны подчиняться национальному законодательству аэропорта вылета», — сказал руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Изменение законодательства, но с сохранением бесплатной и общедоступной онлайн-регистрации поддерживает и Utair. «Чтобы дополнительно снизить затраты для пассажира, было бы правильно обязать аэропорты не брать деньги с авиакомпании, если пассажир не прошел регистрацию на стойках», — считает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Представитель аэропорта Домодедово сообщил РБК, что «сама по себе регистрация на стойке — лишь часть комплексного тарифа по обслуживанию пассажира, который включает и иные услуги, необходимые для обеспечения коммерческой загрузки воздушного судна». Представители «Аэрофлота» и Шереметьево отказались от комментариев. В S7 и Внуково пока не ответили на запросы РБК.

По итогам 2018 года операционный убыток российских авиакомпаний может составить 37–39 млрд руб., подсчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Больше всего на финансово-экономическое состояние отрасли повлиял рост цен на керосин — за январь—октябрь рост составил около 30%. В августе Минтранс даже предложил компенсировать перевозчикам топливные издержки. Решение об этом должно быть принято к 1 марту 2019 года.

Сейчас в большинстве случаев тарифы аэропортов не предполагают разделения на обслуживание по полному циклу или без прохождения регистрации на стойке, поэтому влияние предлагаемых «Победой» изменений на финансовое состояние перевозчиков и аэропортов сложно оценить, отмечает PR-директор сервиса OneTwoTrip Алексей Белоусов.

Однако, по словам Гущина из АКРА, расходы на регистрацию не являются критическими, но, когда компания работает на грани рентабельности, это может иметь значение. В чистом виде сокращение затрат не сможет компенсировать рост цен на топливо и не окажет существенного влияния на цену билета, считает эксперт. «Но как элемент системы снижения операционных расходов, может способствовать улучшению финансовых показателей перевозчика и, как результат, позволит удержать цены на билеты с базовыми условиями или не допустить их сильного роста», — заключает Гущин.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Победа» , регистрация
Материалы по теме
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади Бизнес
«Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter