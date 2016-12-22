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«Победа» сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
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«Победа» сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
Бизнес, 13:58
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«Победа» сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
С конца октября регистрация на рейсы авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах станет платной. Перевозчик называет этот шаг вынужденным и объясняет его резким ростом цен на авиатопливо
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Авиакомпания «Победа» с октября 2018 года вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — говорится в сообщении «Победы». Компания отмечает, что расходы компании на топливо с прошлого года выросли более чем на 10%.

При этом онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета, уточняется в сообщении.

«Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за €25 сделает это за вас», — отмечает гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, слова которого приводятся в релизе.

По его словам, эта мера позволит перевозчику-лоукостеру сократить расходы на обслуживание в аэропортах и сохранить действующие тарифы в условиях роста цен на топливо.

Изменения вступят в силу 28 октября, с переходом на зимнее расписание рейсов.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот» и специализируется на сегменте низкобюджетных перевозок.

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В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на топливо, заявив, что в противном случае авиакомпании будут вынуждены поднять цены на авиабилеты.

По данным ассоциации, авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России. Специальный индекс, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла, вырос на 2З,4%, до 43 тыс. руб. за тонну. Рост цен продолжился и в 2018 году, говорилось в письме вице-премьеру.

Авиаперевозчики возложили ответственность за повышение цен на топливо на производителей авиакеросина и топливозаправочные компании и попросили Акимова дать указание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать ситуацию и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.

​ФАС уже проводила проверку после жалобы авиакомпании S7 (является членом АЭВТ) на сговор российских нефтяников, однако антимонопольная служба злоупотреблений тогда не нашла.

На высокие цены на авиабилеты жаловался во время прямой линии с президентом России житель Уссурийска Алейсей Григорьев. Он рассказал, что стоимость перелета из Москвы во Владивосток выросла с 13,2 тыс. руб. до 55 тыс. руб. Президент России Владимир Путин после этого поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты. Сроком доклада по этому вопросу президент указал 1 августа 2018 года.

Авторы: Василий Маринин, Наталья Демченко.
Теги: «Победа» , платная регистрация
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