Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо

Чтобы авиакомпании не поднимали цены на билеты из-за дорожающего керосина, Минтранс предложил компенсировать перевозчикам часть трат на топливо. На эти цели может быть направлено 22,5 млрд руб.

Заправка самолета топливом перед вылетом (Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»)

Дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо могут составить 50 млрд руб. в 2018 году, половину этой суммы Минтранс предлагает субсидировать за счет госбюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих во вторник журналистам в Мурманске.

«Ожидаем, что совокупный рост цены (на авиакеросин. — РБК) по итогам года может составить до 30%, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, — единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов — на увеличение цены на авиакеросин», — сообщил министр журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, субсидии предлагается выделять «исходя из объемов потребленного керосина». «Мы предложили это Минфину и правительству РФ, обсуждения проходили на прошлой неделе, вопрос рассматривается сейчас», — добавил министр.

Представитель Минфина отказался от комментариев.

Авиакомпании в последнее время неоднократно жаловались на рост затрат из-за дорожающего топлива. Одной из первых публично эту проблему озвучила S7. Совладелец авиакомпании Наталия Филева заявила о сговоре российских нефтяных компаний, который приводит к завышению цен на керосин. Однако ФАС не нашла нарушений по итогам проверки.

В июне текущего года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обращалась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на топливо. В противном случае, по мнению АЭВТ, авиакомпании будут вынуждены поднять цены на авиабилеты. В письме ассоциация объясняла, что авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России. Специальный индекс, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах Московского авиационного узла (МАУ), вырос на 2З,4%, до 43 тыс. руб. за тонну. Рост цен продолжился и в 2018 году, отмечали в АЭВТ.

«Аэрофлот» в своем отчете за полугодие также сообщил, что у компании существенно выросли расходы на авиатопливо, что негативно отразилось на ее финпоказателях (убыток 7,2 млрд руб.). «Аэрофлот» потратил на закупки топлива 15,85 млрд руб. (плюс 39,1% к аналогичному периоду прошлого года). Расходы выросли в том числе за счет роста стоимости авиакеросина на 29,4%.

«Предложенная механика компенсации будет больше помогать тем сегментам, где выше удельный расход топлива на пассажира: региональной авиации и топливонеэффективной магистральной», — заявил РБК через своего представителя президент пассажирского подразделения Utair Павел Пермяков.

В «Аэрофлоте» и S7 пока не ответили на запрос РБК.

При этом источник в «Аэрофлоте» сказал РБК, что предложенная министерством мера «будет хорошей поддержкой» российских авиакомпаний, «особенно если учесть стремительный рост на керосин». По его словам, сейчас при росте объема перевозки в высокий сезон «почти все авиаперевозчики несут существенные финансовые потери». «Без мер господдержки отрасли авиакомпании будут просто вынуждены пересмотреть тарифы в сторону увеличения», — говорит собеседник. При этом он добавляет, что необходимы и другие меры поддержки, например обнуление НДС, легализация овербукинга, а также снижение или заморозка аэропортовых сборов.