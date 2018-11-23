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«Ренову» довели до отказа
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Газета
«Ренову» довели до отказа
Газета № 206 (2930) (2311) Бизнес, 22 ноя, 15:26
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«Ренову» довели до отказа
Почему Виктор Вексельберг решил ликвидировать итальянский актив
Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов
Виктор Вексельберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Итальянский энерготрейдер Eviva, контрольный пакет которого «Ренова» Виктора Вексельберга купила в 2007 году, объявил о ликвидации из-за «отсутствия поддержки со стороны финансовых учреждений вследствие внешних событий», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Решение о ликвидации было принято на собрании акционеров 12 ноября.

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Вексельберга, «Реновы» и других подконтрольных бизнесмену компаний. Они подразумевают блокировку активов в американской юрисдикции. К тому же Минфин США пригрозил вводить вторичные санкции против лиц, в том числе банков, проводящих транзакции в интересах или от имени фигурантов санкционного списка.

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«Отсутствие поддержки со стороны финансовых учреждений из-за внешних событий ввергло компанию в финансовый кризис, вследствие чего она не может продолжать бизнес. А переговоры о реструктуризации с потенциальными инвесторами не были успешными», — указано в сообщении Eviva. В результате энерготрейдер потерял около 80% контрактов и не смог участвовать в заключении договоров по поставке газа на следующий год (прием заявок был закрыт 30 сентября), ​сообщило издание Milano Finanza. По его данным, «Ренова» вела переговоры о реструктуризации бизнеса Eviva, в частности, со швейцарской энергетической группой Met Group (поставщик энергии в Восточной Европе). Представитель «Реновы» отказался от комментариев. В Eviva не ответили на запрос РБК.

Eviva призвала клиентов искать альтернативных поставщиков электроэнергии и газа, говорится в ее сообщении. План ликвидации компания рассчитывает представить кредиторам как можно скорее, а завершить процесс уже к лету 2019 года.

В марте 2018 года представитель Eviva заявлял итальянским СМИ, что «Ренова» рассматривает компанию как свой стратегический актив в Италии и в последние годы инвестировала в нее более €290 млн, из которых €112 млн — только в 2017 году.

Из-за американских санкций, наложенных на Вексельберга и «Ренову» через месяц после этого заявления, в апреле, швейцарские банки, в том числе Julius Baer, заблокировали 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд) на личных счетах бизнесмена. Для того чтобы вывести активы из-под санкций, он начал сокращать в них доли ниже контроля. В частности, были снижены доли Вексельберга в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz+Bickenbach. Кроме того, после введения санкций «Ренова» снизила пакет в капитале швейцарской машиностроительной компании Sulzer (c 63,42 до 48,83%), российской энергокомпании «Хевел» (с 51 до 46%) и крупнейшей в России частной теплогенерирующей компании — «Т Плюс» (с 57,1 до 39,59%). Сейчас «Ренова» ведет переговоры об объединении «Т Плюс» с «дочкой» «Газпрома» — «Газпром энергохолдингом».

Как оспорить санкции

Вексельберг назвал санкции США «необоснованными» и «несправедливыми». «Буду судиться», — сказал он журналистам в октябре, отвечая на вопрос о потенциальных переговорах с Минфином США о снятии санкций. Но тогда бизнесмен не уточнил, когда именно и в какой суд будет подан иск. Позднее официальный представитель «Реновы» Андрей Шторх пояснил РБК, что речь идет не о тяжбе в суде, а об обжаловании решения о включении в санкционные списки в самом Минфине США.

Тем не менее юристы считают, что шансы оспорить санкции минимальны, поскольку решение о включении «Реновы» и ее основного акционера, Виктора Вексельберга, в санкционный список было осуществлено на основании американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Куда больше шансов у Вексельберга договориться с американским ведомством. Так, крупнейший акционер En+ и группы ГАЗ Олег Дерипаска, который также в апреле попал в санкционный список США, ведет переговоры с американскими властями о снятии ограничений и уже выполнил некоторые их требования: он покинул совет директоров En+ (через нее владеет UC Rusal) и вывел из него своих представителей. Он также согласился сократить долю в En+ ниже 50%, но пока стороны не согласовали, каким образом это будет оформлено.

Как пишут итальянские СМИ, аналогичные действия Вексельберг предпринял и в отношении Eviva, но это не помогло компании. В сентябре сообщалось, что «Ренова» планирует сократить свою долю в трейдере ниже 50%. Но, по данным Milano Finanza, несмотря на то что сейчас «Ренове» принадлежат 49% в Eviva, а остальные акции — «Газпрому», Вексельберг являлся единственным поручителем по кредитным линиям компании. Все расчеты с «Реновой» в Италии были заблокированы, добавляет издание. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК.

Eviva, основанная в 1999 году, была одним из основных игроков на рынке электроэнергии и газа в Италии и крупным оператором по торговле энергией в Европе с оборотом €1 млрд, говорится на ее сайте. Компания поставляла на рынок Италии более 4,5 ТВт·ч электроэнергии и 1,2 млрд куб. м газа. Eviva снабжала энергией ряд наиболее важных компаний в промышленном, банковском, телекоммуникационном и других секторах экономики. По данным итальянских СМИ, у компании было от 50 тыс. до 100 тыс. потребителей, в основном​ в Ломбардии, Пьемонте и Лигурии.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Ренова»
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