Вексельберг заявил о намерении обжаловать санкции в суде

Владелец «Реновы» назвал введенные властями США ограничения «незаконными и несправедливыми»

Виктор Вексельберг (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг намерен обжаловать в суде санкции, введенные в отношении него и его компаний властями США.

«Моя позиция проста: санкции незаконны и несправедливы, буду судиться», — сказал Вексельберг журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли он переговоры с минфином США о возможности снятия санкций (цитата по «РИА Новости»).

​При этом Вексельберг не уточнил, когда именно и в какой суд будет подан иск.

Позднее официальный представитель ГК «Ренова» Андрей Шторх пояснил РБК, что речь идет не о тяжбе в суде, а об обжаловании решения о включении в санкционные списки в самом минфине США.

«Санкции считаем необоснованными, и намерены обжаловать их введение в установленном порядке», — сказал Шторх.

​Власти США включили Вексельберга и «Ренову» в санкционный список SDN, опубликованный 6 апреля 2018 года. Активы физических и юридических лиц из списка SDN подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес. Кроме того, физлицам запрещается въезд в США. В минфине пригрозили вводить вторичные санкции против лиц, проводящих транзакции в интересах или от имени фигурантов списка SDN.

В апреле 2018 года агентство Reuters сообщало о блокировке зарплатных счетов нескольких сотрудников швейцарского отделения «Реновы» и долларовых счетов самой компании. В июне Forbes сообщал, что швейцарские банки, в том числе Julius Baer, заблокировали примерно 1 млрд франков на личных счетах самого Вексельберга.

На фоне введения санкций Вексельберг начал сокращать размер своих долей в капиталах ряда компаний. В частности, были сокращены доли Вексельберга в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz+Bichenbach. Кроме того, после введения санкций «Ренова» снизила размер своих долей в капитале швейцарской машиностроительной компании Sulzer (c 63,42 до 48,83%), российской энергокомпании «Хевел» (с 51 до 46%) и крупнейшей в России частной теплогенерирующей компании «Т Плюс» (с 57,1 до 39,59%).