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Bloomberg узнал о новом предложении Минфина США Дерипаске по санкциям
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Bloomberg узнал о новом предложении Минфина США Дерипаске по санкциям
Бизнес, 18:50
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Bloomberg узнал о новом предложении Минфина США Дерипаске по санкциям
Среди условий снятия санкций — передача части акций Олега Дерипаски в слепой траст под управлением банка из США
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин США предложил команде Олега Дерипаски отдать часть его акций в En+ Group Plc в слепой траст под управлением американского банка, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, такое условие содержится в последнем предложении о снятии санкций, наложенных Вашингтоном на принадлежащие российскому бизнесмену компании.

Источники Bloomberg не раскрыли название банка, о котором идет речь, отметив, что переговоры носят конфиденциальный характер и пока не ясно, смогут ли стороны достичь соглашения.

Представитель Дерипаски отказался от комментариев.

Санкции против Дерипаски были введены США в апреле 2018 года, как следствие, под ограничения попали и подконтрольные бизнесмену компании, включая En+ и UC Rusal. Позднее в Минфине США заявили о возможности снятия санкций с компаний в случае отказа Дерипаски от контроля над ними. Бизнесмен согласился снизить до уровня ниже 50% свою долю в En+, а также покинуть совет директоров компании и вывести из него зависимых от него лиц.

В конце сентября 2018 года En+ сообщила о «существенном прогрессе» в переговорах с Минфином США о снятии санкций, отметив, что «еще много работы предстоит, чтобы достичь соглашения». En+ тогда не сообщила подробностей о ходе переговоров.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Олег Дерипаска , Санкции
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