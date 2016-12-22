Sulzer выкупит пакет своих акций у попавшей под санкции «Реновы»

Из-за санкций США компании Виктора Вексельберга пришлось снизить долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer до менее чем 50%. Средства от покупателя «Ренова» получит только после гарантий защиты от санкций

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Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer договорился с «Реновой» Виктора Вексельберга о выкупе порядка 15% акций, что снизит долю компании российского миллиардера до менее чем 50% и лишит ее безусловного контрольного пакета акций, говорится в пресс-релизе Sulzer. Сообщение распространено на фоне включения Вексельберга и «Реновы» в санкционный список США.

Договор о выкупе акций был заключен в воскресенье, 8 апреля. В сообщении компании отмечается, что причиной сделки стало желание «cвести к минимуму препятствия в бизнесе Sulzer». По итогам сделки за «Реновой» останется пакет акций швейцарского концерна в размере 48,83%. До ее заключения доля компании составляла 63,42%, следует из данных Sulzer. Таким образом, концерн выкупит более 15% собственных акций.

По итогам сделки доля «Реновы» в Sulzer стала меньше 50%. Согласно американскому законодательству при применении санкционных мер действует «правило 50%» — ограничительные меры принимаются в отношении юридического лица в том случае, если доля владения в нем субъектом, находящимся в санкционном списке, составляет 50% и более. Таким образом, после сделки Sulzer выходит из-под действия принятых в пятницу, 6 апреля, санкций американского Минфина.

Как отмечается в сообщении Sulzer, средства на счет продавца поступят только после того, как компания получит подтверждение, что совершенная сделка не приведет к риску введения санкций в отношении Sulzerи. В таком случае передача акций состоится уже на этой неделе по средневзвешенной биржевой цене за 9–13 апреля. «Sulzer находится в тесном контакте с властями и полагает, что эта сделка прекратит всякую озабоченность и послужит независимости Sulzer от группы «Ренова», — подчеркнули в компании.

Виктор Вексельберг и его группа «Ренова» попали в американский санкционный список 6 апреля. Вместе с ними там оказались еще несколько десятков россиян и российских компаний, в том числе Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ и UC Rusal. Вскоре после этого стоимость акций его компаний резко упала. Утром в понедельник, 9 апреля, Rusal предупредил об угрозе технического дефолта, котировки акций алюминиевого гиганта на Гонконгской бирже упали на более чем 50%.