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Вексельберг встретился с Миллером на фоне переговоров о слиянии активов
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Вексельберг встретился с Миллером на фоне переговоров о слиянии активов
Бизнес, 18:07
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Вексельберг встретился с Миллером на фоне переговоров о слиянии активов
Бизнесмен Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и обсудил «возможное взаимодействие в области электроэнергетики». Компании ведут переговоры о слиянии энергоактивов
 Виктор Вексельберг и Алексей Миллер (справа) 2011 год (Фото: «РИА Новости»)

Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг в среду, 24 октября, встретился с предправления «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщила пресс-служба «Газпрома».

На этой встрече они обсудили поставки газа на предприятия «Реновы» и «возможное взаимодействие компаний в области электроэнергетики», говорится в сообщении.

Вексельберг и «Ренова» в апреле 2018 года попали в санкционный список США, и они уже около полугода ведут переговоры с «Газпромом» о слиянии своих энергоактивов: «Т Плюс» «Реновы» и «Газпром энергохолдинга». Для Вексельберга эта сделка может стать частью господдержки, которую бизнесмен попросил у российского правительства из-за американских санкций, писала газета «Коммерсантъ».

«Газпром энергохолдинг» нацелен получить в «Т Плюс» как минимум контроль, говорил 5 октября гендиректор «дочки» «Газпрома» Денис Федоров. Изначально сообщалось, что «Ренова» предложила «Газпрому» купить свой энергоактив, но Вексельберг отрицал возможность полной продажи «Т Плюс». Недавно он заявил в интервью «Россия 24», что видит большой синергетический эффект от создания совместного предприятия, но сделка сейчас на начальном этапе: «Мы сейчас находимся на этапе оценки активов, и мы еще не подошли к тому этапу, когда мы начнем структурировать параметры нашего соглашения. Я единственное могу сказать, что, безусловно, просматривается большой синергетический эффект этой сделки».

В среду представители «Реновы» и «Газпрома» не стали комментировать, насколько удалось продвинуться в переговорах по этой сделке.

В Федеральную антимонопольную службу стороны пока не направляли ходатайство, сказал РБК представитель ведомства. В 2011 году именно ФАС заблокировала сделку между «Т Плюс» и «Газпром энергохолдингом», потому что обе компании входят в четверку крупнейших энергохолдингов России.​

Американский санкционный список SDN, в который включили Вексельберга и «Ренову», предполагает, что их активы подлежат блокировке в американской юрисдикции, а гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес. Кроме того, физлицам запрещается въезд в США. К тому же в Минфине США пригрозили вводить вторичные санкции против бизнесменов и компаний, которые заключают сделки с участниками этого списка или подконтрольными им структурами. В связи с этим Вексельберг начал сокращать доли в некоторых своих компаниях, чтобы вывести их из-под санкций. Так, недавно он снизил прямую долю в «Т Плюс» (с 57,1 до 39,59%), а до этого — в нескольких швейцарских компаниях — Oerlikon, Schmolz+Bichenbach и Sulzer.

​Вексельберг также недавно заявил о своем намерении обжаловать санкции Минфина США: «Моя позиция проста: санкции незаконны и несправедливы, буду судиться».
 

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Виктор Вексельберг , «Газпром энергохолдинг»
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