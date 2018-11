Руководство «Волга Груп» пересело на такси

У сервиса «Ситимобил» появились новые совладельцы

Бывшие менеджеры и партнеры Геннадия Тимченко, в том числе экс-глава «Волга Груп» (управляет его активами) Курт Сантей, стали акционерами сервиса заказа такси «Сити-мобил». Сам Тимченко заявил РБК, что не участвует в этом проекте

Компания «Сити-мобил», развивающая сервис заказа такси под брендом «Ситимобил», в начале ноября закрыла первый раунд инвестиций, который изначально оценивался в $35 млн. «МегаФон», подконтрольный Холдинговой компании Юэсэм Алишера Усманова, и Mail.Ru Group (контрольный пакет голосующих акций принадлежит «МФ Технологии», среди владельцев которой — «МегаФон», Газпромбанк, госкорпорация «Ростех» и холдинг Усманова USM) получили в общей сложности 33,25% компании, хотя изначально претендовали на контрольный пакет.

Доля «МегаФона» и Mail.Ru Group опустилась ниже контрольной из-за появления нового инвестора — кипрского фонда WSFIS Global Opportunites Fund Ltd, получившего 17,08% «Сити-мобил», следует из данных СПАРК. Сделка была заключена 2 ноября. Тогда же доля двух структур USM Усманова снизилась с 54,99 (данные на 1 июня 2018 года) до 33,25%.

Этот раунд инвестиций состоял из двух этапов — весеннего, когда в «Сити-мобил» вошли Mail.Ru Group и «МегаФон», и осеннего, по результатам которого акционером стал WSFIS, сказал РБК представитель USM. По его словам, WSFIS подписал termsheet с «Сити-мобил» еще в январе 2018 года, раньше, чем Mail.Ru Group и «МегаФон». Но свою долю фонд оплатил во время закрытия второго этапа — в октябре. Доли будущих были определены еще в начале раунда инвестиций, поэтому структуры USM изначально и не планировали получать контроль в «Сити-мобил», добавил собеседник РБК.

Фонды WSFIS и Hermalor Investments (второму фонду принадлежит 37,5% «Сити-мобил», он аффилирован с основателями компании, сказал РБК ее акционер) специализируются на инвестициях в технологические проекты, заявил журналистам сооснователь и гендиректор «Сити-мобил» Арам Аракелян в пятницу, 16 ноября. «Они были участниками инвестиционного соглашения с самого начала. Характер их участия был финансовый», — пояснил он.

По данным кипрского реестра компаний, WSFIS Global Opportunites Fund был создан в июне 2016 года, а среди его директоров значится Курт Сантей. Он много лет работал управляющим директором «Волга Груп», которая управляет активами бизнесмена Геннадия Тимченко, и входил в советы директоров его компаний. Но летом 2014 года после введения западных санкций против бизнесмена ушел в отставку со всех постов.

WSFIS Global Opportunites Fund принадлежит кипрской WS Financial and Investment Services, созданной еще в 2003 году в качестве инвест-бутика по управлению активами и консалтингу для обслуживания клиентов в ЕС и СНГ. В ее совет директоров входят Дэвид Савва, Денис Норенко и Андрей Малышев, следует из материалов компании. Согласно кипрскому реестру, Савва также является конечным совладельцем WS наряду с компанией Biarritz Group, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах (ее акционеры не раскрываются). Он долго время был связан со структурами Тимченко, в частности был указан среди аффилированных лиц «Сибура» и «Стройтрансгаза», акционером которых является бизнесмен. А Норенко и Малышев, по данным СПАРК, аффилированы с «Морским портом Геленджик». В августе 2018 года премьер Дмитрий Медведев назначил «Стройтрансгаз» единственным исполнителем госконтрактов на строительство береговой и морской инфраструктуры в этом порту.

«Часть из этих людей [Сантей, Савва, Норенко и Малышев] действительно являются бывшими сотрудниками компаний, связанных с господином Тимченко, либо в различное время выступали его партнерами по различным бизнесам», — заявил РБК представитель «Волга Груп». «Волга Груп» и Тимченко «не имеют отношения к упомянутым инвестиционным проектам [«Сити-мобил», «Порт Геленджик» и WSFIS]», — добавил он. Сам Тимченко заявил РБК, что ничего не слышал про компанию «Сити-мобил» и не покупал в ней долю.

Сантей уже давно покинул группу «Волга» и не имеет отношения к ее бенефициарам, а в фонде WSFIS является независимым директором, заявил РБК источник, близкий к акционерам «Сити-мобил». РБК направил запрос в WS Financial and Investments Services.

Партнер Газпромбанка

Согласно реестру кипрских компаний, WS Financial and Investments Services в июне 2011 года получил кредит от кипрской «дочки» Газпромбанка GPB-DI Holding Limited на $10,6 млн, а залогом по этому кредиту стали 5,1 млн акций нефтесервисной компании Eriell Group International (работает в России, Центральной и Южной Азии, Северной Африке и Европе). Залог по-прежнему действует, указано в реестре. Газпромбанк — крупнейший акционер Eriell с долей 39,6%. В конце 2017 года Eriell заложила в этот банк 100% своей российской «дочки» «Эриэлл Нефтегазсервис». Но Газпромбанк «не имеет никакого отношения» к фонду WSFIS Global Opportunites Fund, заявил РБК представитель банка. РБК направил запрос по поводу кредита WS Financial and Investments Services.