При обстреле больницы в Алешках погибли три человека

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

При обстреле города Алешки в Херсонской области погибли трое сотрудников местной больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что одно из зданий получило сильные повреждения.

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Херсонской области
Политика

Алешки регулярно подвергаются обстрелам. В конце октября в результате обстрела ВСУ жилого сектора погибли двое мирных жителей, неделей ранее при обстреле погибли три человека, включая десятилетнего ребенка. 

В мае ВСУ нанесли удар по рынку в Алешках с помощью FPV-дронов, тогда погибли семь человек, более 20 получили ранения.

