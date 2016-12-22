«МегаФон» и Mail.Ru Group отказались от контроля над сервисом «Ситимобил»

Компания «Сити-мобил», развивающая одноименный сервис вызова такси, объявила, что закрыла первый раунд инвестиций, о старте которого было объявлено в апреле этого года. «МегаФон» и Mail.Ru Group не получили совокупного контроля над компанией.
Как сообщали в апреле «МегаФон» и Mail.Ru Group, ои инвестируют $14 млн и $12 млн соответственно, и должны получить до 31% и 26% в «Сити-мобил». По данным Kartoteka.ru, в итоге «Мейл.ру» (структура Mail.Ru Group) получила 17,65%, а «дочка» «МегаФона» «МегаЛабс» — 15,61%.
Представители «МегаФона» и Mail.Ru Group на момент публикации не ответили на вопрос, почему компании отказались от совместного контроля над сервисом.
Доля гендиректора «Сити-мобил» снизилась до 12,13%. Крупнейшим акционером компании стал фонд Hermalor Investments с долей 37,53%, оставшиеся 17,08% принадлежат фонду WSFIS.
В «Сити-Мобил» не уточнили, сколько компания в итоге привлекла в рамках инвестраунда. В апреле «МегаФон» и Mail.Ru Group сообщали, что общий объем инвестиций составляет $35 млн.
Как заявил гендиректор «Сити-Мобил» Арам Аракелян, выступая на конференции Mail.Ru Group FuturEcommerce, компания планирует использовать полученные средства на развитие, в частности на выход в регионы, в первую очередь в Санкт-Петербург. Сейчас она ищет представителей в 14 городах России. Аракелян также отметил, что в долгосрочной перспективе «Сити-мобил» рассчитывает на расширение в СНГ и дальнее зарубежье.