В Париже анонсировали новую встречу «коалиции желающих» по Украине

Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

Очередная встреча лидеров «коалиции желающих», группы стран — союзников Украины, состоится в четверг, 11 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

В Париже уточнили, что эта встреча пройдет в формате видеоконференции. «Коалицию желающих» возглавляют совместно Великобритания и Франция.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев дорабатывает обновленный вариант мирного плана и будет готов передать его США 10 декабря. Украинский президент подчеркнул, что мирный план касается не только Украины, но и Европы, поэтому европейцы также должны участвовать в переговорах.

Мирный процесс Россия и США обсуждали на переговорах в Кремле 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны пока не нашли компромисс по мирному плану. Ушаков также отметил, что некоторые формулировки США России не подходят, но счел переговоры полезными.