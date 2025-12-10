 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации чиновников

Фото: Андрей Любимов / РБК
В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на «совершенствование антикоррупционной деятельности». Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он анонсировал «переход на более высокий уровень противодействия коррупции»: в частности, этому должна поспособствовать цифровизация системы антикоррупционного контроля.

Она позволит «не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении». Это делает возможным уход от архаичной системы контроля, проводимого ежегодно весной, и существенно сократить время на анализ поступающих сведений и оперативное принятие мер против «любых коррупционных правонарушений», написал Пискарев.

Антикоррупционные проверки и принимаемые меры будут переведены в режим непрерывного контроля (сейчас такие мероприятия проводятся периодически). По словам Пискарева, за 30 лет был пройдет «большой путь от заполнения справок о доходах «от руки», их анализа в таком же ручном режиме, до их подачи в машиночитаемой форме», и это сыграло свою положительную роль.

Однако сегодня вся информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», введенной указом президента еще в 2022 году, пояснил Пискарев. Ее взаимодействие с базами данных (ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, Росавиации, ГИБДД, Банка России, государственных внебюджетных фондов и др.) позволяет эффективно анализировать информацию и моментально выявлять коррупционные риски», — отметил он.

«В связи с этим необходимо переходить от ежегодного декларирования к непрерывному режиму антикоррупционного контроля», — высказал предложение депутат.

При этом, подчеркнул Пискарев, важно защитить персональные данные от использования их в целях шантажа, вымогательства и для иных противоправных действий.

Главная цель предлагаемых нововведений — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, пояснил депутат.

Александр Бастрыкин «Борьба с коррупцией — это марафон»
Мнение
Александр Бастрыкин

«Как показывает правоприменительная практика, наивысшие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и иного имущества.Предлагается фокус антикоррупционного контроля сконцентрировать, в том числе, на таких операциях», — добавил он.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
борьба с коррупцией
