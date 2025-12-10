 Перейти к основному контенту
Общество
0
Эксклюзив

Власти Башкирии ответили Москальковой на данные о проблемах с лекарствами

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В Башкирии ежедневно выписывается около 10 тыс. льготных рецептов, из которых 96% обеспечиваются без отсрочки, сообщили РБК в минздраве региона. Так там прокомментировали слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая сообщила о системных проблемах с обеспечением льготными лекарствами в нескольких регионах, в том числе в Башкирии.

Аппарат омбудсмена фиксирует несвоевременное обеспечение граждан льготными лекарствами (в том числе по рецептам на отсроченном обеспечении, когда в аптеке фиксируют заявку на препарат и выдают его, когда он поступит), а также неравномерное распределение лекарств между регионами.

Особую озабоченность, по словам Москальковой, вызывает то, что нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, отмечала она. В числе восьми регионов, где фиксировались такие случаи, она назвала Башкирию.

Москалькова назвала регионы с наименьшей удовлетворенностью медпомощью
Общество
Татьяна Москалькова

Минздрав Башкирии реализует комплексную «дорожную карту» по лекарственному обеспечению граждан, заявили в пресс-службе ведомства. «Система включает многоуровневый контроль: медицинские учреждения формируют заявки в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания помощи, затем потребность оценивается главными внештатными специалистами министерства с учетом остатков в аптечной сети», — пояснили в региональном министерстве.

Кроме того, еженедельно проводятся оперативные совещания с разбором ситуации по каждому медицинскому округу и отработкой конкретных обращений пациентов. «Бесперебойность лекарственного обеспечения является абсолютным приоритетом», — заверили в республике.

В региональном минздраве обратили внимание на то, что за 11 месяцев 2025 года число обращений граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего в Башкирии право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 726 тысяч человек (316 тысяч — по федеральной льготе, 410 тысяч — по региональной).

С 1 октября граждане России, имеющие право на федеральные льготы, могут заменить льготу в натуральном выражении (бесплатные лекарства, медицинские изделия, путевки в санатории и так далее) на денежную компенсацию. Так, за отказ от лекарств и медицинских изделий, включая специализированное питание для детей-инвалидов, полагается компенсация в размере 1331,30 руб., за отказ от путевки в санаторий — 205,95 руб., за отказ от бесплатного проезда к месту лечения — 191,21 руб.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева, Мария Лисицына Мария Лисицына
Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека лекарства Башкирия
