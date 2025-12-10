 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В США предложили при въезде проверку истории соцсетей у туристов за 5 лет

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images
Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает порядок обязательного предоставления истории аккаунтов в соцсетях за последние пять лет для всех иностранных туристов, следует из проекта, опубликованного в Федеральном реестре.

По данным Таможенной и пограничной службы США, требование будет распространяться на всех въезжающих, включая иностранных граждан, которым не нужна виза для посещения США. Это затронет, в частности, жителей Великобритании и Германии, которые сейчас могут использовать электронную систему разрешения на поездку вместо оформления визы.

Кроме информации о соцсетях, ведомство намерено запрашивать адреса электронной почты и номера телефонов, использовавшиеся в течение последних пяти лет, а также данные о членах семьи.

США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

В ноябре Вашингтон расширил перечень оснований для отказа в выдаче виз, включив в него онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет.

Указание Госдепа предписывает учитывать риск того, что заявитель может потребовать дорогостоящего лечения или рассчитывать на государственные пособия. В числе факторов — возраст, состояние здоровья, наличие серьезных заболеваний, а также потенциальные расходы на медицинскую помощь.

По данным Washington Post, документ был подготовлен политическим руководством Госдепа и не прошел стандартные экспертные согласования. Юристы отмечают, что нормы затронут как иммиграционные, так и неиммиграционные визы.

Меры стали частью ужесточения визовой политики при администрации Трампа. Ранее США ограничили подачу заявлений на визы только страной гражданства или проживания и ввели дополнительный визовый сбор в размере не менее $250.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США иностранный турист соцсети
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил об угрозе уничтожения Европы из-за ее миграционной политики
Политика
Министр призвала закрыть въезд в США из стран, откуда едут за «халявой»
Общество
США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 17:48
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Politico узнал об отсутствии планов у НАТО на случай выхода США Политика, 17:57
ЦБ повысил курс доллара более чем на ₽1, евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:56
Суд в Болгарии отказал в экстрадиции россиянина в Ливан по делу о взрыве Общество, 17:50
Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России Политика, 17:40
ПСБ представил прогноз по объему рынка ЦФА по итогам 2025 года Пресс-релиз, 17:40
Какой налог надо будет доплатить инвесторам, купившим акции ВТБ на SPO Инвестиции, 17:38
Politico сообщило, что переговоры о гарантиях Украине стали «неловкими» Политика, 17:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:35
Экс-преподавателю Бауманки запросили 4 года колонии за украинские песни Политика, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31