В США предложили при въезде проверку истории соцсетей у туристов за 5 лет

Фото: Eduardo Munoz Alvarez / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает порядок обязательного предоставления истории аккаунтов в соцсетях за последние пять лет для всех иностранных туристов, следует из проекта, опубликованного в Федеральном реестре.

По данным Таможенной и пограничной службы США, требование будет распространяться на всех въезжающих, включая иностранных граждан, которым не нужна виза для посещения США. Это затронет, в частности, жителей Великобритании и Германии, которые сейчас могут использовать электронную систему разрешения на поездку вместо оформления визы.

Кроме информации о соцсетях, ведомство намерено запрашивать адреса электронной почты и номера телефонов, использовавшиеся в течение последних пяти лет, а также данные о членах семьи.

В ноябре Вашингтон расширил перечень оснований для отказа в выдаче виз, включив в него онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет.

Указание Госдепа предписывает учитывать риск того, что заявитель может потребовать дорогостоящего лечения или рассчитывать на государственные пособия. В числе факторов — возраст, состояние здоровья, наличие серьезных заболеваний, а также потенциальные расходы на медицинскую помощь.

По данным Washington Post, документ был подготовлен политическим руководством Госдепа и не прошел стандартные экспертные согласования. Юристы отмечают, что нормы затронут как иммиграционные, так и неиммиграционные визы.

Меры стали частью ужесточения визовой политики при администрации Трампа. Ранее США ограничили подачу заявлений на визы только страной гражданства или проживания и ввели дополнительный визовый сбор в размере не менее $250.