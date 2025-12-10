 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать в такси и доставке

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до конца 2026 года нанимать мигрантов с патентами на работу таксистами и курьерами, сообщили в пресс-службе администрации города. Там отметили, что решение было принято «с учетом безопасности и экономических интересов государства» и «по результатам анализа реализации запрета в 2025 году».

Впервые городские власти запретили иностранцам работать в такси в конце июля, а в августе запрет распространили на службы доставки. Ограничения тогда были введены до конца 2025 года. В Смольном это назвали «переходным периодом для бизнеса».

«Начиная с пандемийного периода указанные сферы активно развиваются, привлекая большое количество неконтролируемой и неформальной занятости, в связи с чем власти города обязаны реагировать на складывающуюся социально-экономическую ситуацию», — пояснили в пресс-службе.

Бизнес предрек рост цены доставки в Петербурге после решения Беглова
Бизнес
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Из сообщения на сайте городской администрации также следует, что доля иностранцев, оформивших патенты на работу водителем автомобиля и курьером, составляет «незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых в экономике города». В результате запрет в 2025 году не привел к дефициту рабочей силы.

«Те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен», — цитирует пресс-служба выступление Беглова в ходе недавней «Прямой линии» на телеканале «Санкт‑Петербург».

В администрации Петербурга рассчитывают, что продление запрета на следующий год поможет в борьбе с теневой занятостью, улучшит качество и безопасность услуг и создаст «возможности подработки для российских граждан, в том числе для молодежи и студентов».

В 2025 году запрет для иностранцев на работу в такси также был введен в Ленинградской области. Похожие трудовые ограничение действуют и в других регионах, в том числе в Нижегородской области, Крыму и на Ямале.  

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев
мигранты Санкт-Петербург Александр Беглов таксисты курьеры
