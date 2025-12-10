Путин наградил орденом вратаря сборной СССР Мышкина

Чемпион Игр-1984 и шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин в июне отметил 70-летие, его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие спорта

Владимир Мышкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Игр в Сараево Владимир Мышкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа президента России Владимира Путина.

Мышкин, отметивший в июне 70-летие, награжден за заслуги в развитии физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Мышкин на клубном уровне играл за московские «Крылья Советов» и «Динамо».

В составе сборной СССР он взял золото Игр-1984, серебро Олимпиады-1980 и шесть раз становился чемпионом мира.

После завершения игровой карьеры Мышкин был тренером вратарей в нескольких клубах, а также в сборных России. Входит в «Совет легенд» Ночной хоккейной лиги, участвует в матчах легенд.