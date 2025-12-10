 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,17 x 3,7 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,9 x 3,9 2 2,32 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,65 x 3,05 2 2,88 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,32 x 5,9 2 8 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,2 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,4 x 3,3 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,43 x 4,7 2 7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,9 x 3,5 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,72 x 3,85 2 4,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Путин наградил орденом вратаря сборной СССР Мышкина

Путин наградил вратаря Мышкина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Чемпион Игр-1984 и шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин в июне отметил 70-летие, его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие спорта
Владимир Мышкин
Владимир Мышкин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Игр в Сараево Владимир Мышкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа президента России Владимира Путина.

Мышкин, отметивший в июне 70-летие, награжден за заслуги в развитии физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Мышкин на клубном уровне играл за московские «Крылья Советов» и «Динамо».

В составе сборной СССР он взял золото Игр-1984, серебро Олимпиады-1980 и шесть раз становился чемпионом мира.

После завершения игровой карьеры Мышкин был тренером вратарей в нескольких клубах, а также в сборных России. Входит в «Совет легенд» Ночной хоккейной лиги, участвует в матчах легенд.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб хоккейного «Спартака»
Спорт
Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»
Спорт
Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 17:48
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Politico узнал об отсутствии планов у НАТО на случай выхода США Политика, 17:57
ЦБ повысил курс доллара более чем на ₽1, евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:56
Суд в Болгарии отказал в экстрадиции россиянина в Ливан по делу о взрыве Общество, 17:50
Коломойский сообщил о попытке покушения на Миндича в Израиле Политика, 17:49
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России Политика, 17:40
ПСБ представил прогноз по объему рынка ЦФА по итогам 2025 года Пресс-релиз, 17:40
Какой налог надо будет доплатить инвесторам, купившим акции ВТБ на SPO Инвестиции, 17:38
Politico сообщило, что переговоры о гарантиях Украине стали «неловкими» Политика, 17:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:35
Экс-преподавателю Бауманки запросили 4 года колонии за украинские песни Политика, 17:32
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31