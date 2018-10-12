Сырьевая отставка

Вместо Рустэма Хамитова главой Башкирии стал Радий Хабиров

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в четверг заявил о сложении полномочий. Вместо него был назначен глава Красногорска Радий Хабиров. Помимо Хамитова в отставку подали губернаторы Забайкалья и Курской области

Рустэм Хамитов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК )

В четверг, 11 октября, Владимир Путин назначил на место ушедшего в отставку с поста главы Башкирии Рустэма Хамитова главу городского округа Красногорск Радия Хабирова. Указ опубликован на официальном сайте.

В обращении к президенту Хамитов, возглавляющий республику с 2010 года, назвал свой поступок «личным решением».

Хамитов не планирует участвовать в выборах главы региона в 2019 году, поскольку региональные руководители в зрелом возрасте должны «уходить достойно» и «своевременно принимать решение о завершении деятельности». Свое решение об отставке он обосновал еще и необходимостью дать новой команде время подготовиться к выборам и завоевать авторитет у жителей региона. Выборы главы Башкирии должны пройти в рамках единого дня голосования в сентябре 2019 года.

Три отставки за день Помимо Хамитова об отставке в четверг заявили глава Забайкалья Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов. Жданова сказала, что приняла решение самостоятельно, и попросила прощения у жителей. Возглавлявший Курскую область 18 лет Михайлов поблагодарил коллег за «плодотворную работу в регионе». За день до своей отставки он подписал указ о предоставлении ему дополнительных гарантий после прекращения полномочий. Согласно документу, Михайлов может пользоваться услугами гаража администрации Курской области, получать бесплатные авиа- или железнодорожные билеты до Москвы и обратно, приходить на внеочередной прием к действующему губернатору. Михайлов — один из политических долгожителей, руководит регионом с 2000 года. Слишком долгое пребывание во главе области — это его минус, говорил РБК один из близких к Кремлю источников, прогнозировавший отставку губернатора. Кроме того, курский губернатор считался слабым руководителем. Что касается Ждановой, источники РБК анонсировали ее отставку в связи со сложной социально-экономической ситуацией в регионе и низким рейтингом. В четверг врио Курской области был назначен недавно ставший замминистра транспорта Роман Старовойт. Место Ждановой пока остается вакантным. Новый Курский губернатор Старовойт — уроженец Курска, однако его учеба и карьера связаны с Санкт-Петербургом. Он окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» и Северо-Западную академию госслужбы. В 2005–2010 годах возглавлял отдел по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам, работал первым зампредседателя комитета правительства Санкт-Петербурга. В ноябре 2012 года назначен главой Федерального дорожного агентства (Росавтодор), которое управляет федеральными дорогами. На посту главы Росавтодора Старовойт курировал строительство Крымского моста — в феврале 2016 года подписывал разрешение на строительство моста, а 3 мая 2018 года подписал разрешение на его ввод в эксплуатацию. С 1 октября 2018 года Старовойт был назначен замминистра транспорта. Он участвовал в «школе губернаторов», организованной РАНХиГС и Кремлем для президентских кадров.

Причина отставки

Уход Хамитова и отказ идти на новый срок нельзя назвать неожиданностью, сказал политолог Александр Пожалов. Против Хамитова мог сыграть не утихающий уже несколько лет конфликт с крупным федеральным бизнесом — с Башкирской содовой компанией, пытавшейся начать разработку сырьевых месторождений в регионе. «В этот конфликт властями республики оказались втянуты общественные активисты, и ситуация, по ощущениям, все больше заходила в тупик, — пояснил эксперт. — А в Кремле — особенно на фоне нынешней волны социальной нестабильности из-за федеральных реформ — не приветствуют вовлечение общественных активистов в конфликты за ресурсы и против крупных инвестиционных проектов».

Также у Хамитова не было и прямой поддержки от руководства «Роснефти» — после того как в 2016 году госкомпания приобрела «Башнефть», утверждает Пожалов. У главы региона усиливались и конфликты с элитами внутри республики, говорит политолог. Около двух лет он критиковал и добивался отставки мэра Уфы Ирека Ялалова, который покинул этот пост только в сентябре. Говорили и о непростых отношениях с семьей бывшего главы региона Муртазы Рахимова, которые обострились из-за реализации проектов находящегося под контролем предшественника Хамитова фонда «Урал». О конфликте Хамитова с местными элитами РБК сказал и политолог-регионалист Ростислав Туровский. По словам эксперта, у главы не сложились отношения с частью региональной элиты, в том числе с той, которая формировалась при Рахимове. «Кроме того, у него не было сильной поддержки со стороны федерального центра, — отметил эксперт. — Во время президентства Дмитрия Медведева тот очень активно его поддерживал, имея сильные позиции, но с того момента многое изменилось».

Отставка Хамитова связана и с электоральными рисками. Кремль убедился, что наличие внутриэлитных конфликтов в регионе и неурегулированных отношений с федеральными бизнес-группами может быть использовано недовольной частью элит для того, чтобы разжечь протестное голосование и попытаться организовать второй тур, который для власти чреват поражением, рассказал Пожалов. В этом федеральный центр убедился во время выборов в Хакасии, Хабаровском и Приморском краях и во Владимирской области.

На выборах в курултай в 2013 году «Единая Россия», относительно результатов по стране, получила хороший результат — 58%, третий показатель из 16 регионов, где проходили выборы. «Однако глубина падения по сравнению с выборами 2013 года оказалась одной из самых высоких — партия потеряла 18% — это тоже могло расцениваться как тревожный электоральный сигнал перед перевыборами Хамитова», — констатировал Пожалов.

Хамитова нельзя назвать неэффективным губернатором, но у населения республики от него накопилась усталость, и в последние годы рейтинг начал падать, говорит политконсультант Дмитрий Фетисов, Туровский согласен, что глава Башкирии работал достаточно эффективно. «Ситуация в регионе была вполне приемлемая, — считает политолог. — Так что он скорее жертва интриг».

Карьера Рустэма Хамитова Хамитов возглавлял Башкирию с 2010 года, когда он был назначен президентом республики на место Муртазы Рахимова. Почти вся его жизнь прошла в республике: по национальности он башкир, хотя родился в Кемеровской области. Он окончил среднюю школу в Уфе, затем начал работать мастером в Уфимском моторостроительном производственном объединении. В 1980-х годах началась научная карьера Хамитова, когда он стал заведующим научно-производственным отделом Восточного филиала Всесоюзного научно-исследовательского института по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ). В 1990 году будущий глава республики стал народным депутатом Верховного совета Башкирской Республики, а затем возглавил башкирский Институт прикладной экологии и природопользования. В 1994 году Хамитов стал главой башкирского Министерства охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а в августе 1999 года возглавил департамент предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России. В 2002 году он был назначен исполняющим обязанности заместителя полпреда президента в Приволжском федеральном округе. В 2003 году получил назначение начальником управления крупнейших налогоплательщиков Министерства по налогам и сборам, а на следующий год стал руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). В 2009 году Хамитов назначен зампредседателя правления ОАО «РусГидро», в составе которого он принимал участие в ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Через год президент Дмитрий Медведев назначил его врио главы Башкирии, а затем республиканский курултай поддержал это назначение. На выборах в 2014 году Хамитова поддержали 81,7% избирателей.

По словам политолога Туровского, глава Башкирии был «совершенно не таким» губернатором, как руководители Забайкалья и Курской области, которые уволились одновременно с ним. В отличие от Ждановой, которая откровенно не справлялась с ситуацией, и от Михайлова, «который уже пережил сам себя и был никому не нужен», Хамитов вполне со всем справлялся, заключил он.

Его отставка стала продолжением ротации губернаторского корпуса, которая началась 26 сентября. С того момента Владимир Путин принял отставки глав Кабардино-Балкарии, Астраханской, Липецкой, Курганской, Сахалинской областей, Хакасии, Приморья и Санкт-Петербурга, а также Забайкалья и Курской области.

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Готовый преемник

Сменивший Хамитова Радий Хабиров родом из Башкирии. При Рахимове — с 2003 по 2008 год — он руководил его администрацией. Позже Хабиров перешел в Кремль, где с 2009 по 2017 год занимал пост замглавы управления внутренней политики президента. Хабиров успел поработать как при кураторстве внутренней политики со стороны первого замруководителя кремлевской администрации Владислава Суркова, так и при сменившим его Вячеславе Володине. В качестве замначальника управления внутренней политики Кремля Хабиров курировал Думу и Совет Федерации.​

Во время работы Хабирова в Кремле СМИ называли его возможным преемником прежнего президента Башкирии Муртазы Рахимова. В 2014 году «Коммерсантъ» писал, что именно из-за того что Рахимов видел в Хабирове конкурента, он его уволил в 2008 году. После увольнения против него возбудили уголовное дело по обвинению в получении взятки, а местные единороссы исключили его из своих рядов. Правда, вскоре после этого Хабирова взяли на работу в Кремль, и он переехал в Москву. Уголовное дело было закрыто «в связи с отсутствием события преступления», в партии его также восстановили.

Незадолго до официального назначения Хабирова, в четверг вечером, прокуратура Московской области​ сообщила об увольнении неназванного заместителя главы городского округа Красногорск за нарушение антикоррупционного законодательства.

Пожалов назвал назначение Хабирова на место врио главы Башкирии логичным. Глава Красногорска может стать «самым подготовленным преемником башкирского главы с политической и управленческой точки зрения». «Он за пару лет вывел Красногорск в число подмосковных городов с наиболее динамичными показателями, а также обладает огромным опытом управления политическим полем, социальными рисками, — сказал эксперт. — В сегодняшних условиях снижения рейтингов власти — это слабое место губернаторов-технократов».

Хабиров — эффективный менеджер и сильный политик, считает политолог и бывший замруководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов. «Он башкир, местный, но добившийся успехов в Москве, а это важное подтверждение его состоятельности, — пояснил он. — Здесь сходится несколько факторов: ​он работал в регионе, хорошо его знает, работал на самом высоком уровне в Кремле, работал и на муниципальном уровне в Красногорске».