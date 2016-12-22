Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии

Руководить Башкирией до выборов будет глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров. За Курскую область будет отвечать Роман Старовойт — бывший глава «Росавтодора»

Роман Старовойт (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Президент Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Курской области Романа Старовойта (замминистра транспорта, до 28 сентября возглавлял «Росавтодор»), а на пост врио главы Башкирии — Радия Хабирова (до этого назначения — глава городского округа Красногорск в Московской области). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

В четверг, 11 октября, губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Он руководил регионом 18 лет.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, руководивший республикой с 2010 года, также досрочно покинул свой пост.

Ранее источники РБК называли Хабирова основным кандидатом на замену Хамитову.

Почему понадобилась замена главы Башкирии

Радий Хабиров родился в Башкортостане и пять лет руководил администрацией первого президента республики — Муртазы Рахимова. В 2009 году Хабиров перешел в Кремль и следующие восемь лет работал заместителем главы управления внутренней политики президента.

Эксперты называют Хабирова подходящим вариантом для замены Хамитова, в его пользу говорят как его близость к региону​, так и успехи в Москве.

Хабиров сменил Хамитова на фоне падения рейтинга политической устойчивости последнего (в сентябре в аналитическом исследовании «Минченко консалтинг» Рустэм Хамитов получил только пять баллов из максимальных 27). ​Кроме того, ситуацию ухудшал конфликт теперь уже бывшего главы Башкирии с местными элитами, в том числе с мэром Уфы, и коррупционные скандалы (республиканский СК возбудил дело об ущербе в 500 млн руб. при программе переселения из аварийного жилья).

Смена курского губернатора

Роман Старовойт буквально две недели назад получил новое назначение — он стал замминистра транспорта, на этот пост он пришел с должности руководителя «Росавтодора». Старовойт один из выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

В правительство Старовойт пришел в 2010-м, после работы в администрации Санкт-Петербурга, где он отвечал за инвестиции и стратегические проекты в должности первого зампредседателя профильного комитета.

До Старовойта Курскую область 18 лет возглавлял Александр Михайлов, которого политологи называли слабым и «малоэффективным» руководителем, слишком долго находившимся у власти. Желание уйти в отставку Михайлов объяснял необходимостью дать региону молодого руководителя.

За день до увольнения Михайлов подготовил себе «золотой парашют». В течение ближайших трех лет он сможет получать за счет области железнодорожные или авиабилеты и вне очереди попадать на прием к новому губернатору. Также регион должен оплатить погребение Михайлова в случае его смерти в течение этого срока.