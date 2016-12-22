Уходящий курский губернатор позаботился о «золотом парашюте» до отставки

Подавший в отставку губернатор Курской области в течение трех лет сможет пользоваться услугами гаража администрации региона, а также ездить в Москву вместе с супругой за счет области

Александр Михайлов (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

За день до своей отставки губернатор Курской области Александр Михайлов подписал указ о предоставлении руководителю региона дополнительных гарантий после прекращения полномочий. Указ опубликован на сайте области (.pdf).

В документе отмечается, что допгарантии рассчитаны на три года со дня прекращения полномочий. Так, сам Михайлов, ушедший в отставку 11 октября, до 2021 года того же дня сможет пользоваться услугами гаража администрации Курской области в течение восьми часов рабочего дня.

Область также гарантирует Михайлову и его супруге бесплатные авиа- или железнодорожные билеты до Москвы и обратно два раза в год. Бывший губернатор всегда сможет получить внеочередной прием у действующего губернатора и будет беспрепятственно заходить в здание Дома советов области.

Кроме того, в течение трех лет Курская область обещает оплатить расходы, связанные с погребением бывшего губернатора. Еще на год Михайлов решил сохранить пост охраны по месту своего постоянного проживания.

В указе отдельно отмечается, что на все перечисленные допгарантии сможет претендовать только тот чиновник, что был губернатором Курской области два или более сроков подряд и отмечен госнаградами. Кроме того, для получения гарантий нужно достигнуть пенсионного возраста и не работать либо потерять трудоспособность в период осуществления губернаторских полномочий.

Михайлов возглавляет область более двух сроков, имеет госнаграды и достиг пенсионного возраста. О планах на работу после отставки он пока ничего не говорил.

Курский губернатор подал в отставку в четверг, 11 октября, после 18 лет работы на этом посту. Михайлову 67 лет, он был депутатом Госдумы первых трех созывов, сейчас состоит в «Единой России».

​Михайлов попал в новую волну отставок губернаторов, которая началась 26 сентября. Своих постов уже лишились руководители Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалинской области.