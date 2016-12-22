Губернатор Забайкальского края подала в отставку

Как и предсказывал ранее РБК, Наталья Жданова досрочно покинула свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса. Такое решение, по ее словам, она приняла самостоятельно

Наталья Жданова (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила о решении покинуть свою должность. Об этом говорится в ее обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале региона.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня», — добавила она, подчеркнув, что решение об отставке приняла самостоятельно, и оно «обусловлено ее внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в ее жизни».

О том, что Жданова может досрочно покинуть свой пост ,1 октября сообщали источники РБК. На должности губернатора она отработала два года.

Материал дополняется.