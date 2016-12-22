Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы на посту

Александр Михайлов впервые возглавил регион в 2000 году. Политологи заявляли о его неэффективности и слишком долгом нахождении у власти. Сам губернатор сказал, что региону нужен молодой руководитель

Александр Михайлов (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

Александр Михайлов, возглавляющий Курскую область, подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте администрации Курской области.

Михайлов поблагодарил коллег за «плодотворную работу в регионе». «Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — отметил уходящий в отставку губернатор.

Александру Михайлову 67 лет, он уроженец Курской области. Возглавил регион в 2000 году, когда ему было 49 лет. Депутат трех первых созывов Госдумы. До 2005 года являлся членом КПРФ, вышел из компартии и вступил в «Единую Россию». ​

Ранее о возможной отставке Михайлова в рамках новой ротации губернаторского корпуса сообщали источники РБК. Один из собеседников, близких к Кремлю, объяснял увольнение Михайлова, во-первых, его слишком долгим пребыванием на посту (он руководит областью с ноября 2000 года), во-вторых, по словам источника, курский губернатор был довольно слабым руководителем.

Михайлов на посту губернатора Курской области был малоэффективен, говорила политолог Екатерина Курбангалеева, по ее мнению, у него не было достаточно поддержки среди населения и в федеральных группах влияния. Политолог Евгений Минченко относил Михайлова к числу губернаторов, которые давно находятся «в подвешенном состоянии».

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Волна отставок губернаторов началась 26 сентября. Тогда за несколько часов были заменены руководители Астраханской области (Александр Жилкин), Кабардино-Балкарии (Юрий Коков), Приморского края (Андрей Тарасенко) и Сахалинской области (Олег Кожемяко).

Дальнейшую ротацию кадров не исключил и пресс-секретарь президента. «Владимир Путин продолжит кампанию по кадровому обновлению региональных властей», — заявлял Дмитрий Песков, уточнив, что смена региональных руководителей произойдет, если глава государства посчитает это необходимым.