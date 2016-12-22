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В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области
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В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области
Политика, 18:44
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В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области
Серия губернаторских отставок, начавшаяся с ухода глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии, продолжится. В ближайшее время покинуть свой пост может губернатор Курской области Александр Михайлов, рассказали источники РБК
Александр Михайлов (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Кремль начал новую серию губернаторских отставок. В среду, 26 сентября, в отставку «в связи с переходом на другую работу» ушли губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Жилкина сменил замглавы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов, Кокова — его однофамилец, Казбек Коков, до этого работавший в Кремле.

Новая серия отставок была запланирована еще до дня голосования 9 сентября, сказали два близких к Кремлю собеседника РБК. Федеральный чиновник пояснил, что «президенту нравится курс на обновление губернаторского корпуса».

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Главами Астраханской области и Кабардино-Балкарии дело не закончится, сказали РБК три источника, близких к Кремлю. В ближайшее время в отставку может уйти губернатор Курской области Александр Михайлов, сказали два близких к администрации президента собеседника РБК.

Михайлов — один из политических долгожителей, руководит регионом с 2000 года. Курский губернатор является довольно слабым руководителем, это сработало ему в минус, говорит один из близких к Кремлю источников. Большим минусом является и слишком долгое пребывание во главе области, добавляет он.

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Рассматривается возможность отставки и липецкого губернатора Олега Королева, сказали два близких к Кремлю собеседника. Королев — также политический долгожитель, руководит областью с 1998 года. Липецкий губернатор является хорошим руководителем, он действительно работает, но минус — слишком долгое пребывание во главе региона, уточняет один из собеседников.

К тому же федеральному центру не нравятся вызывающие общественный резонанс твиты, которые периодически пишет Королев, говорит источник, близкий к Кремлю. Например, 29 июня, после поражения сборной Германии на чемпионате мира по футболу, в аккаунте главы региона в Twitter появилось сообщение, что немцы «на этой земле развязали две мировые войны», а теперь им мстят «десятки миллионов душ».

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Через некоторое время твит исчез, а потом появилась новая запись. «Кто-то мне опять в «Твиттере» наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией», — написал губернатор, призвав «не ляпать», «не мешать», потому что это «бесполезно».

Материал дополняется.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: отставки , ротация , Курская область
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