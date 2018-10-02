Наталья Жданова продержалась полсрока

Федеральный центр ищет замену губернатору Забайкальского края

Глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали источники РБК. На этом посту она отработала всего два года

Наталья Жданова (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Глава Забайкалья Наталья Жданова может уйти в отставку в рамках новой волны замен в губернаторском корпусе, рассказали РБК два близких к руководству региона источника. Возможность ее ухода федеральный центр обсуждает всерьез, главе региона подбирают замену, уточнили оба собеседника.

Негативный фон

Причина, по которой 54-летняя Жданова может покинуть свой пост, — сложная социально-экономическая ситуация в регионе (по итогам 2017 года 65-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА рейтинг»), одна из наиболее тяжелых в стране, поясняет один из источников. Кроме того, у Ждановой низкий уровень поддержки среди населения, вокруг нее сформировался негативный информационный фон, добавил другой близкий к руководству региона собеседник.

Главная причина отставки Ждановой может быть связана с ее низкой личной популярностью, вызванной слабой работой с общественным мнением, сказал РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. Экономические перспективы у Забайкалья неплохие, но все проекты реализуются очень медленно. Это не вина губернатора, но все же инвестиционный климат в регионе не улучшается, и перспективы по-прежнему зависят от решений федеральных финансово-промышленных групп, отмечает он.

Забайкалье также известно активными протестами бюджетников, что прямо связано с недоработками региональных властей, добавил Туровский. Он сравнивает Жданову с проигравшей во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области Светланой Орловой, «не справившейся с социальной политикой и PR», и называет Жданову одной из самых проблемных глав регионов.

​Жданова в последнее время почти прекратила активную деятельность «и как будто чего-то ждет», рассказывает еще один собеседник, близкий к властям региона.

Метод погружения

По первоначальному образованию педагог, Наталья Жданова была избрана на свой пост в 2016 году. Она сменила представителя «Справедливой России» Константина Ильковского, который ушел в отставку из-за претензий Москвы.

Уходу Ильковского предшествовал доклад главы Минстроя Михаила Меня о реализации программы расселения аварийного жилья. Мень рассказал о срыве программы, и это касалось как Забайкалья, так и Республики Карелия. Ильковский подал в отставку, а тогдашнему главе Карелии Александру Худилайнену президент России объявил выговор.

Ильковский заявил, что решил написать заявление после того, как ему были высказаны претензии, к отставке он всегда был готов, поэтому «личных трагедий нет». При этом справедливоросс отметил, что покидает свой пост с чувством сожаления.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин «лично методом погружения» разбирался в ситуации в Забайкальском крае и Карелии, а накануне ухода Ильковского встретился с ним и Худилайненом и принял решение об отставке одного и выговоре другому.

Врио губернатора была назначена спикер заксобрания Забайкальского края Наталья Жданова, которая занимала этот пост три года, а прежде несколько лет проработала в правительстве Забайкальского края. На выборах она получила 54,3% голосов.

И сама Жданова, и ее предшественники не смогли справиться с депрессивностью региона, в частности с невыплатами зарплат бюджетникам, заявил РБК политолог Николай Миронов. По мнению Миронова, у Ждановой не хватает опыта для контроля над экономикой региона.

Из педагогов в губернаторы Наталья Жданова родилась в Чите. Она начала свою карьеру как учительница китайского языка, вскоре стала завучем, затем директором средней школы. В 2001 году Жданова возглавила комитет образования администрации Читы. В 2008 году, получив второе образование в области госуправления, стала заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам, в 2013 году начала исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики региона. Осенью того же года избрана председателем заксобрания края. Регион Жданова возглавила 17 февраля 2016 года.

Политолог назвал команду нынешнего губернатора слабой и нуждающейся в серьезных переменах. При этом эксперт убежден, что проблемы Забайкалья нельзя решить без дополнительного вложения денег. «Нужно наращивать бюджет — он крайне мал, создавать точки роста, — отметил он. — Пока этого нет, одной только смены лиц недостаточно».​

После выборов

В этом году в единый день голосования 9 сентября в Забайкалье прошли выборы в заксобрание региона и муниципальные кампании. На выборах в заксобрание «Единая Россия» заняла первое место, набрав 28,31% голосов, но по сравнению с прошлым результатом потеряла более 10%. Количество мандатов в целом уменьшилось с 36 до 21. Но за счет коалиции с ЛДПР единороссам удалось сохранить большинство руководящих постов, включая пост спикера.

Единороссы проиграли коммунистам по спискам на выборах в муниципальный совет крупнейшего района — Читинского. В Краснокаменске, втором по населению городе края, партия власти получила только пять мандатов из 20. В Борзинском районе КПРФ опередила единороссов на 1,5% по спискам, по одномандатным округам коммунисты получили 11 мест из 20, кандидаты от «Единой России» — шесть.

В Тунгоченском районе единороссы проиграли по спискам как КПРФ, так и ЛДПР, но по округам получили равное количество мандатов с КПРФ. В Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах партия власти получила большинство как по спискам, так и по округам.

Из семи кампаний по выборам глав районов единороссы проиграли в крае три.