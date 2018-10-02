ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,75 64,57 EUR Нал. 75,87 74,61 USD Бирж. 65,10 +0,10 EUR Бирж. 75,11 -0,09 USD ЦБ. 65,57 -0,02 EUR ЦБ. 75,99 -0,24 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6599,90 -26,61 IMOEX 2474,01 +0,07% RTSI 1196,81 +0,46% Brent 85,06 +1,08% DJIA 26670,42 +0,80% Nasdaq 8037,30 -0,11%
Наталья Жданова продержалась полсрока
Лента новостей
Крадущийся тигр: как Huawei стала лидером российского рынка 09:49, Бизнес Медицинский эксперимент: почему «Нацимбио» остается убыточной компанией 09:48, Бизнес Перманентная реформа: почему выборам в России опять нужны новые правила 09:48, Мнение Джерри Тонер — РБК: «Менеджерам есть чему поучиться у рабовладельцев» 09:47, Свое дело Самая быстрая Lada: первый тест Lada Vesta Sport 09:44, Авто В Финляндии из-за неполадок отключился энергоблок АЭС «Олкилуото» 09:41, Общество Фигурант видео с пытками в ярославской колонии вышел на свободу 09:34, Общество Водолазы подняли тела погибших при крушении вертолета в Иркутской области 09:29, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 09:26, РБК и Мираторг Суперфуды и мил-киты: чего ждет российский потребитель 09:25, Потребрынок  В посольстве США предсказали сокращение времени ожидания виз 09:01, Политика Мадуро объявил сроки запуска продаж национальной криптовалюты Petro 08:49, Технологии и медиа Военнослужащий из Канска получил два года за призывы к терроризму 08:42, Общество В Японии объявили новый состав правительства 08:29, Политика В аэропорту Нью-Йорка у лайнера с пассажирами загорелось шасси 08:27, Общество С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 08:05, РБК и Canon Бензовозам не разрешили проезд по Крымскому мосту 08:00, Бизнес «Яндекс» стал единственным владельцем агрегатора скидок «Едадил» 08:00, Технологии и медиа В МИД КНР объяснили инцидент с эсминцем США в Южно-Китайском море 07:56, Политика СКР возбудил дело из-за трещин в БДТ после реконструкции за ₽6 млрд 07:32, Общество Правительство ограничит сроки негативных налоговых изменений 07:31, Экономика В Приморье после отставки Тарасенко уволили трех вице-губернаторов 07:27, Политика Цена нефти для бездефицитного бюджета опустилась до минимума за 12 лет 07:00, Экономика Национальная медиа группа стала инвестором нового фильма Бондарчука 07:00, Технологии и медиа Рогозин обвинил Маска в попытке выдавить Россию с рынка пусковых услуг 06:51, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 06:24, РБК и Мираторг В «Нафтогазе» назвали угрозу для Украины от «Турецкого потока» 06:17, Политика В Instagram назначили нового гендиректора 05:46, Бизнес
Наталья Жданова продержалась полсрока
Газета № 169 (2893) (0210) 01 окт, 10:00
0
Наталья Жданова продержалась полсрока
Федеральный центр ищет замену губернатору Забайкальского края
Глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали источники РБК. На этом посту она отработала всего два года
Наталья Жданова (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Глава Забайкалья Наталья Жданова может уйти в отставку в рамках новой волны замен в губернаторском корпусе, рассказали РБК два близких к руководству региона источника. Возможность ее ухода федеральный центр обсуждает всерьез, главе региона подбирают замену, уточнили оба собеседника.

Негативный фон

Причина, по которой 54-летняя Жданова может покинуть свой пост, — сложная социально-экономическая ситуация в регионе (по итогам 2017 года 65-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА рейтинг»), одна из наиболее тяжелых в стране, поясняет один из источников. Кроме того, у Ждановой низкий уровень поддержки среди населения, вокруг нее сформировался негативный информационный фон, добавил другой близкий к руководству региона собеседник.

Главная причина отставки Ждановой может быть связана с ее низкой личной популярностью, вызванной слабой работой с общественным мнением, сказал РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский. Экономические перспективы у Забайкалья неплохие, но все проекты реализуются очень медленно. Это не вина губернатора, но все же инвестиционный климат в регионе не улучшается, и перспективы по-прежнему зависят от решений федеральных финансово-промышленных групп, отмечает он.

Забайкалье также известно активными протестами бюджетников, что прямо связано с недоработками региональных властей, добавил Туровский. Он сравнивает Жданову с проигравшей во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области Светланой Орловой, «не справившейся с социальной политикой и PR», и называет Жданову одной из самых проблемных глав регионов.

​Жданова в последнее время почти прекратила активную деятельность «и как будто чего-то ждет», рассказывает еще один собеседник, близкий к властям региона.

Метод погружения

По первоначальному образованию педагог, Наталья Жданова была избрана на свой пост в 2016 году. Она сменила представителя «Справедливой России» Константина Ильковского, который ушел в отставку из-за претензий Москвы.

Уходу Ильковского предшествовал доклад главы Минстроя Михаила Меня о реализации программы расселения аварийного жилья. Мень рассказал о срыве программы, и это касалось как Забайкалья, так и Республики Карелия. Ильковский подал в отставку, а тогдашнему главе Карелии Александру Худилайнену президент России объявил выговор.

Ильковский заявил, что решил написать заявление после того, как ему были высказаны претензии, к отставке он всегда был готов, поэтому «личных трагедий нет». При этом справедливоросс отметил, что покидает свой пост с чувством сожаления.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин «лично методом погружения» разбирался в ситуации в Забайкальском крае и Карелии, а накануне ухода Ильковского встретился с ним и Худилайненом и принял решение об отставке одного и выговоре другому.

Врио губернатора была назначена спикер заксобрания Забайкальского края Наталья Жданова, которая занимала этот пост три года, а прежде несколько лет проработала в правительстве Забайкальского края. На выборах она получила 54,3% голосов.

И сама Жданова, и ее предшественники не смогли справиться с депрессивностью региона, в частности с невыплатами зарплат бюджетникам, заявил РБК политолог Николай Миронов. По мнению Миронова, у Ждановой не хватает опыта для контроля над экономикой региона.

Из педагогов в губернаторы

Наталья Жданова родилась в Чите. Она начала свою карьеру как учительница китайского языка, вскоре стала завучем, затем директором средней школы. В 2001 году Жданова возглавила комитет образования администрации Читы. В 2008 году, получив второе образование в области госуправления, стала заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам, в 2013 году начала исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики региона. Осенью того же года избрана председателем заксобрания края. Регион Жданова возглавила 17 февраля 2016 года.

Политолог назвал команду нынешнего губернатора слабой и нуждающейся в серьезных переменах. При этом эксперт убежден, что проблемы Забайкалья нельзя решить без дополнительного вложения денег. «Нужно наращивать бюджет — он крайне мал, создавать точки роста, — отметил он. — Пока этого нет, одной только смены лиц недостаточно».​

После выборов

В этом году в единый день голосования 9 сентября в Забайкалье прошли выборы в заксобрание региона и муниципальные кампании. На выборах в заксобрание «Единая Россия» заняла первое место, набрав 28,31% голосов, но по сравнению с прошлым результатом потеряла более 10%. Количество мандатов в целом уменьшилось с 36 до 21. Но за счет коалиции с ЛДПР единороссам удалось сохранить большинство руководящих постов, включая пост спикера.

Единороссы проиграли коммунистам по спискам на выборах в муниципальный совет крупнейшего района — Читинского. В Краснокаменске, втором по населению городе края, партия власти получила только пять мандатов из 20. В Борзинском районе КПРФ опередила единороссов на 1,5% по спискам, по одномандатным округам коммунисты получили 11 мест из 20, кандидаты от «Единой России» — шесть.

В Тунгоченском районе единороссы проиграли по спискам как КПРФ, так и ЛДПР, но по округам получили равное количество мандатов с КПРФ. В Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах партия власти получила большинство как по спискам, так и по округам.

Из семи кампаний по выборам глав районов единороссы проиграли в крае три.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: Забайкальский край , отставки , Наталья Жданова
Материалы по теме
В Забайкалье после голодовки шахтеров возбудили дело о невыплате зарплаты Общество
Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018» Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter