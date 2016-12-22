Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку. Он сослался на необходимость дать дорогу молодым. Это уже третий губернатор за день, который объявляет о досрочном сложении своих полномочий

Рустэм Хамитов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов решил досрочно покинуть пост главы республики, обращение с просьбой принять отставку отправлено президенту. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном на его официальном сайте.

Хамитов заявил, что он лично принял решение об отставке. «По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу», — заявил он.

Глава Башкирии добавил, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в 2019 году, а новой команде нужно время, чтобы «войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам». Они пройдут в сентябре 2019 года.

В заключение Хамитов добавил, что уверен в правильности своего решения. «Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все восемь лет своей работы», — сказал он.

Рустэм Хамитов уже третий губернатор за четверг, 11 октября, который уходит в отставку. Ранее свои посты покинули глава Забайкальского края Наталья Жданова и губернатор Курской области Александр Михайлов.

Рустэму Хамитову 64 года, он возглавляет Башкирию с июля 2010 года, был переизбран на второй срок в сентябре 2014 года. Хамитов входит в высший совет «Единой России».

В 1990-х годах Хамитов работал в правительстве Башкирии, затем перешел в МЧС России. В 2000-м был назначен главным инспектором по Башкирии в аппарате полпреда президента в ПФО Сергея Кириенко. В 2004 году был назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов.