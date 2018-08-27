Сверхдоходы обложили сверхинвестициями

Чем завершилась встреча бизнесменов с помощником президента

На встрече в РСПП помощник президента Андрей Белоусов заверил компании, у которых предлагал изъять 500 млрд руб., что увеличения налоговой нагрузки не будет. Бизнес выразил готовность «добровольно» поучаствовать в нацпроектах

Андрей Белоусов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

«Деньги изымать не будут»

В пятницу, 24 августа, помощник президента Андрей Белоусов, который в конце июля предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений, на встрече с владельцами и руководителями этих компаний в РСПП постарался смягчить тон своего знаменитого письма. ​

«Слово «изъятие» в таком кондовом смысле, чтобы сразу забрать [доходы], оно не стояло вообще никогда», — заверил чиновник. В письме на имя Путина говорилось, что доходы необходимо изъять для выполнения майских указов президента, но в пятницу Белоусов заявил, что у правительства нет проблем с финансированием: ​«Указ финансированием обеспечен, мы об этом позаботились, правительство сейчас последние штрихи дорабатывает». Однако, по его словам, майский указ президента — это «только верхняя часть айсберга». «Это только публично озвученная часть той общественной повестки, тех объективных дел, которые нужно сделать в период с 2019 по 2024 год, и часть из этих мероприятий напрямую затрагивает бизнес», — сказал он.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который также присутствовал на встрече с бизнесменами, подтвердил, что налоги повышаться не будут. «Мы еще раз подтвердили тезис, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась и с РСПП, и с предприятиями и которая сегодня уже принята законодательно. Она будет сохраняться на предстоящие годы», — подчеркнул первый вице-премьер. Вместо этого компаниям предложено вкладывать дополнительные доходы в российскую экономику, пояснил он: «Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний, и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства».

По словам Белоусова, речь идет о проектах в области ​инфраструктуры, экологии и цифровизации, которые «напрямую влияют на деятельность самих компаний». Как обеспечить финансирование этих направлений, безусловно, ключевой вопрос, признал чиновник. «Делать ли это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно», — добавил он. Уже достигнута договоренность для координации участия бизнеса в этих проектах создать рабочую группу, которую возглавят президент РСПП Александр Шохин и Силуанов. В нее также войдут представили бюро РСПП: «Прежде всего те, кто возглавляет компании, является акционером компаний, имеющих экспортно-сырьевую направленность».

Три проекта Три направления, инвестиции в которые Белоусов обсуждал с бизнесменами, совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры. Недавно Минэкономразвития направило в правительство проект плана строительства инфраструктуры на 7 трлн руб., причем из бюджета на эти цели планируется потратить меньше половины — 3,1 трлн руб. Предварительная оценка проекта «Экология» — 1,55 трлн руб., из них запланированные госрасходы — 632 млрд руб. На реализацию «Цифровой экономики» может потребоваться около 1 трлн руб., говорил вице-премьер Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из бюджета. Правительство отстаивает подход, что средства на реализацию нацпроектов не должны идти на 100% из госбюджета, а по многим проектам, особенно по направлениям инфраструктуры и цифровизации, финансирование должно осуществляться через государственно-частное партнерство, сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «С привлечением средств от частного сектора возникают проблемы. Может сказываться отсутствие желания инвестировать из-за неопределенности ситуации как в глобальной, так и в российской экономике», — указал Тихомиров.

До середины октября эта рабочая группа «определит направления вовлечения бизнеса в государственную повестку», сказал помощник президента Андрей Белоусов. Речь идет о списке проектов, которые «лежат в русле приоритетов общественного развития», моделях и механизмах участия в них крупного бизнеса, а также о мерах господдержки, которые сделают эти проекты привлекательными для предпринимателей.

Белоусов сказал, что 500 млрд руб., о которых говорилось в письме президенту, — это «верхняя граница» ожидаемых инвестиций. «Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200–300 за счет этих компаний найдем ресурсы, это будет хороший результат», — подытожил чиновник.

Был использован «ультиматум как в теории игр: сначала запросить максимум, затем найти компромисс где-то посередине», говорит источник в одной из компаний из «списка Белоусова». По словам двух близких к участникам встречи источников РБК, Белоусов назвал свое письмо «гранатой в курятнике», а все происходящее — «сказкой со счастливым концом». Представитель чиновника не стал это комментировать.

«Черный список стал белым»

Об инициативе Белоусова по изъятию сверхдоходов стало известно 9 августа. Чиновник предложил практически уравнять налоговую нагрузку металлургических, химических и нефтехимических компаний с нефтегазовыми, у которых правительство уже изъяло около 600 млрд руб. дополнительных доходов, полученных в результате девальвации рубля за последние два года. Но представители компаний, указанных в его письме, выступили резко против. Так, владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что это предложение «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить». А крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов попросил министра промышленности Дениса Мантурова отказаться от изъятия сверхдоходов, иначе «ни о каком росте в черной металлургии, да и вообще в нашей экономике, говорить не придется».

На встречу в РСПП ни Лисин, ни Мордашов не явились, вместо них были руководители НЛМК и «Северстали» Григорий Федоришин и Александр Шевелев. В совещании приняли участие владельцы лишь четырех компаний из «списка Белоусова» — Игорь Зюзин («Мечел»), Дмитрий Мазепин («Уралкалий»), Андрей Гурьев («ФосАгро») и Александр Фролов (Evraz), остальные также прислали топ-менеджеров. При этом, как рассказывали источники РБК, накануне встречи аппарат помощника президента потребовал, чтобы присутствовали именно собственники, а не наемные менеджеры, и совещание чуть не отменили.

Совладелец «ФосАгро» Андрей Гурьев по итогам встречи сказал журналистам, что «черный список [компаний из письма Белоусова] стал белым», добавив, что компаниям «будут помогать инвестициями». Предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов отметил, что на совещании обсуждались варианты, «как государство может помочь зарабатывающим на операционной деятельности компаниям сделать еще больше проектов». Но он не сказал, о каких проектах идет речь.

На совещании в РСПП обсуждали выполнение поручений президента и майских указов, в том числе касающихся образования и инфраструктуры и того, как компании могли бы активизировать свои инвестиции в этих сферах, сказал РБК источник, близкий к одному из участников встречи. У многих компаний есть корпоративные социальные программы, поэтому один из вопросов, который остался открытым и будет обсуждаться в дальнейшем, — достаточно ли сосредоточиться на подобных проектах в регионе присутствия или необходимо участие в глобальных проектах, добавил он.

В ходе совещания больше всех возмущался Зюзин, рассказали РБК два источника, близких к участникам. Без учета новых обязательств компании «Мечел», которую он контролирует, уже нужно достроить железную дорогу к Эльгинскому угольному месторождению (инвестиции на 2017–2019 годы оценивались более чем в 15 млрд руб.), при этом ее чистый долг по итогам первого полугодия 2018 года составил 474 млрд руб. Идея изъятия средств никуда не делась, и нагрузка на бизнес в итоге сильно возрастет, пусть не через налоги, сказали РБК три источника в компаниях из «списка Белоусова».

«Повышение налоговой нагрузки — инструмент, который негативно влияет на инвестиционный климат и стремление к повышению эффективности компаний. Отрасль циклична, компании находятся в разных стадиях инвестиционного цикла, поэтому принятие решения о неизменности налоговой нагрузки выглядит достаточно логичным», — говорит аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин. Вместо изъятий компаниям настоятельно предложили инвестировать в социально значимые проекты, такой подход обладает достаточно большой гибкостью и индивидуальностью применения, указывает эксперт. Вопрос лишь в конкретных суммах, где будет проведена черта, устраивающая обе стороны, отмечает он.