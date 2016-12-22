Правительству предложили план строительства инфраструктуры на 7 трлн руб.

Минэкономразвития направило в правительство проект плана развития инфраструктуры, разработать который поручил Владимир Путин. Документ включает сооружение почти 700 объектов, его выполнение обойдется в 7 трлн руб. за шесть лет

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры — этот документ в своем майском указе поручил разработать президент Владимир Путин. РБК ознакомился с проектом. Первая версия плана предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов — они обойдутся почти в 7 трлн руб. в течение шести лет; при этом из бюджета власти собираются потратить меньше половины этой суммы, следует из письма Орешкина.

В Министерстве экономического развития (МЭР) подтвердили подготовку этого документа.

В текущую версию документа внесено 690 объектов — свои заявки предлагали как федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона. При формировании плана Минэкономразвития «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов», сообщила РБК пресс-служба МЭР. Для этого будут анализироваться социально-экономические (в частности, бюджетные) эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства, отметили в министерстве. «Кроме того, проект будет соотноситься с целями, задачами и приоритетами, которые зафиксированы в Стратегии пространственного развития», — подчеркнули в МЭР.

Стратегия должна быть готова к концу этого года, она определит специализацию каждого российского региона, говорил Дмитрий Медведев в феврале.

На строительство объектов, согласно плану, предварительно планируется потратить 6,8 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Федеральный бюджет профинансирует эти планы лишь частично — на 3,1 трлн руб. Из этой суммы уже сейчас в бюджет заложены траты на 1,2 трлн руб. (в 2019–2021 годах). «Дополнительная потребность» в средствах на выполнение плана составит 1,8 трлн руб., в частности около 500 млрд руб. из них найдут путем перераспределения расходов. Что касается внебюджетных источников, то финансирование частично обеспечит долгосрочная программа РЖД до 2025 года (хотя пока она официально не внесена на межведомственное согласование). Основной статьей расходов станет транспортная инфраструктура: на нее в рамках плана планируется потратить 6,5 трлн руб. (из них 3 трлн руб. из бюджета). Еще 300 млрд руб. (из них бюджетных — порядка 40 млрд руб.) пойдут на инфраструктуру в энергетику.

Источниками финансирования плана помимо федерального бюджета и инвестпрограмм госкомпаний станут частные средства, привлеченные с помощью механизма государственно-частного партнерства, говорит собеседник РБК в Минэкономразвития. Возможно и участие региональных бюджетов, добавляет он.

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Определенный опыт по привлечению внебюджетных денег на инфраструктурные проекты в России есть, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров, приводя в пример строительство Центральной кольцевой автодороги, «где практически все делалось через проекты государственно-частного партнерства» на основе концессий. «Наверное, здесь может быть и такой подход. Потому что, я думаю, не вся инфраструктура, которую планируется построить, будет бесплатной», — отмечает аналитик. Еще один вариант привлечения средств бизнеса — предоставление льгот, в частности налоговых, добавляет Тихомиров.

«Это только проект, по сути консолидированное предложение, которое состоит из предложений регионов, заинтересованных ведомств. Теперь в Белом доме начнется битва за конкретные объекты, прежде всего по поводу того, какие из них смогут получить финансирование из федерального бюджета», — сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Что поручил президент Владимир Путин в своем майском указе поручил правительству подготовить «магистральный» план до 1 октября. Он должен предусматривать развитие транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток», в частности через строительство и модернизацию дорог по маршруту Европа — Западный Китай, развитие Северного морского пути, увеличение мощностей морских портов, а также рост пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Кроме того, план должен повысить «уровень экономической связанности» регионов через транспортные коммуникации, развитие аэропортов, высокоскоростные поезда и увеличение пропускной способности внутренних водных путей. Наконец, план, согласно указу президента, затронет не только транспортную, но и энергетическую инфраструктуру — электрификацию тех же коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг», включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали; развитие централизованных энергосистем и распределенной энергогенерации, а также обеспечение устойчивого энергоснабжения жителей, в первую очередь в Крыму, Севастополе, Калининградской области и регионах Дальнего Востока. В состав плана, который подготовило Минэкономразвития, включены 14 федеральных проектов, говорится в письме Орешкина: девять по транспорту и пять по энергетике. Они, так или иначе, раскрывают содержание целей майского указа.

Перед отбором проектов их предварительно ранжировал Аналитический центр при правительстве. «Целью ранжирования объектов транспортной инфраструктуры является формирование оптимального «портфеля» проектов комплексного плана с учетом вклада мероприятий и объектов в достижение целей, определенных указом [Путина]», — говорится в письме Орешкина. Минэкономразвития «с целью максимизации социально-экономических эффектов» от инфраструктурного плана считает нужным рассмотреть все объекты, которые предлагают внести в документ регионы. При подготовке окончательного плана МЭР также учтет прогноз по объему грузовых и пассажирских перевозок на тех или иных территориях, говорится в документе. После анализа этих данных некоторые проекты потребуют «очень четкого уточнения», указывает источник в Минэкономразвития.

Что конкретно предлагают построить

Всего в проект плана Минэкономразвития включены 690 объектов по транспортной инфраструктуре, но министерство не указывает, какие именно суммы предлагается выделить на каждый из них.

155 проектов затрагивают авиационный транспорт. В основном это реконструкция и строительство небольших региональных аэропортов по всей стране — в Челябинске, Ставрополе, Воронеже, Оренбурге, Чите, Якутии, на Чукотке и т.д. В разделе «Автомобильная инфраструктура» — 296 проектов, включая строительство дорог и мостов. Большая часть проектов — это реконструкция и строительство существующих федеральных трасс. В их числе есть и проект строительства и реконструкции участков автомобильной дороги А-147 Джубга — Сочи и далее до границы с Республикой Абхазия. Ранее Минтранс оценивал этот проект в 1,6 трлн руб. Впрочем, министерство сочло его «чрезвычайно капиталоемким» и нецелесообразным, писал РБК.

Автомобильная трасса А147 Джубга-Сочи (Фото: Артур Лебедев / ТАСС)

Вновь появились шансы у моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство отложили в 2014 году из-за того, что средства были направлены на строительство Крымского моста. Эксперты оценивают стоимость этого моста в 70–80 млрд руб. Мост через Лену позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт. Представлены проекты строительства и других мостов: через Волгу (в Нижнем Новгороде), через Обь (в Новосибирске), через Сок (Самарская область), через Зею (в Благовещенске), через Томь (в Томске) и т.д. Есть в списке и обходы крупных городов, например Уфы, Новосибирска, Калуги, Читы, Орла, Пензы, Ижевска и т.д.

В разделе по внутреннему водному транспорту всего 38 проектов, в основном они касаются развития гидротехнических сооружений в речных бассейнах — Волжском, Азово-Донском, Ленском, Обском, Камском и т.д.

Железнодорожные проекты (всего 104) в основном включают строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также модернизацию действующих путей. В частности, в списке есть проект ВСМ Москва — Казань и ВСМ Екатеринбург — Челябинск, а также скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. В июне текущего года глава Чечни Рамзан Кадыров написал письмо Путину с просьбой поддержать строительство такой магистрали. Стоимость проекта может составлять 1,2 трлн руб.

В списке также есть проекты по развитию БАМ и Транссиба, строительству Мурманского транспортного узла, транспортных коридоров в Приморье и т.д.

В разделе «Развитие морской инфраструктуры» 98 проектов. В основном это проекты строительства портовой инфраструктуры. В частности, в списке есть создание сухогрузного района в порту Тамань, который, как и мост через Лену, был отложен из-за финансирования крымских строек. В списке министерства также есть проекты строительства ледоколов для работ в Северо-Западном и Дальневосточном морских бассейнах.

Однако в плане МЭР нет возведения моста через Сахалин, изучить вопрос о строительстве которого ранее поручил Путин (проект оценивается в 540 млрд руб., из которых бюджетных — 250 млрд руб.).

Пресс-служба Минфина сообщила РБК, что проект магистрального плана на рассмотрение в министерство пока не поступал. Минтранс отказался от комментариев.

Экономический эффект

Развитие инфраструктуры — один из ключевых пунктов экономической программы властей. Для обеспечения инвестиций в эту сферу правительство решило создать специальный Фонд развития. Как говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, этот бюджетный фонд начнет действовать в 2019 году, а в течение шести лет его объем планируется нарастить до 3% ВВП. Чтобы наполнить фонд, власти даже планируют нарастить госзаимствования. «Их объем на шестилетнем промежутке времени составит около 3,5 трлн руб.», — указывал Силуанов (майский указ в целом оценивается в 8 трлн руб. дополнительных расходов за шесть лет). Причем занимать власти готовы лишь для развития инфраструктуры — например, для образования и здравоохранения такой меры не предусматривается.

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Рост экономики через развитие инфраструктуры — «правильный подход», говорит Тихомиров. Если этим не заниматься, экономика сама по себе не ускорится, считает он: не стоит ждать, что бизнес будет вкладываться в новые производства при высоких издержках на транспорт из-за некачественных или забитых машинами дорог. Но инфраструктурные проекты окупаются долго, а иногда вообще не окупаются, предупреждает экономист: «Ожидать быстрого эффекта на экономический рост после завершения проектов не приходится». Когда проекты на такие большие суммы реализуются, они положительно влияют на экономический рост через ускорение инвестиций, но после их окончания должно пройти время, «прежде чем экономика начнет по-другому функционировать», подчеркивает Тихомиров.

При строительстве инфраструктуры не нужно «отталкиваться от бюджета» — необходимо сначала сформировать конкретную концепцию экономического развития, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «В шестилетних планах пугает то, что задаются планки, сколько нужно потратить, а насколько эффективны будут эти расходы — вторичный вопрос, который обсуждается в процессе трат», — говорит она. Так происходило с новым майским указом, который сразу оценили в 8 трлн руб., после чего подняли НДС до 20%, указывает Орлова. «Сама идея финансировать инфраструктуру хорошая, но финансирование не должно быть первичным, масштаб бюджета должен формироваться исходя из потребностей экономики», — предупреждает аналитик. «Есть большой риск, что проект реновации Москвы будет втягивать население в Центральную Россию, а если при этом инфраструктура будет строиться на Дальнем Востоке, то может оказаться, что инфраструктуру построят в регионах, которые будут терять население», — приводит пример Орлова.