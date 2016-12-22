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Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов
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Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов
«План Белоусова», 14:28
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Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов
В РСПП 24 августа прошла встреча владельцев и топ-менеджеров компаний, у которых ранее помощник Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы для выполнения майских указов. Накануне Белоусов настаивал, что на встречу должны прийти именно владельцы компаний, однако в итоге интересы большинства из них представляли наемные менеджеры. Кто не пришел на совещание — в фотогалерее РБК
Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Андрей Белоусов предлагал изъять у компании 20,89 млрд руб. На встрече вместо Лисина присутствовал председатель правления Григорий Федоришин
Владимир Потанин, владелец более 30% акций «Норильского никеля»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
По плану Белоусова, у компании может быть изъято ​114,2 млрд руб. «Норильский никель» на встрече представлял старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев
Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
По плану Белоусова, у компании может быть изъято 43,31 млрд руб. ПАО «Северсталь» на совещании представлял генеральный директор Александр Шевелев
Виктор Рашников, председатель совета директоров ММК
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
По плану Белоусова, у компании предложено изъять 17,3 млрд руб. ПАО «ММК» представлял генеральный директор Павел Шиляев
Алишер Усманов, владелец компании ​«Металлоинвест»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Андрей Белоусов предлагал изъять у компании 38,51 млрд руб. «Металлоинвест» на совещании представлял гендиректор Андрей Варичев

Андрей Мельниченко, совладелец СУЭК и «Еврохима»
Фото: Jason Alden / Bloomberg

По плану Белоусова, сумма возможных изъятий у СУЭК может составить 12,06 млрд руб. На встречу пришел главный исполнительный директор «Еврохима» (как и СУЭК, принадлежащего Мельниченко) Дмитрий Страшнов

Леонид Михельсон, владелец 48,48% акций «Сибура»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Согласно плану Белоусова у компании «Сибур» предложено изъять 65,23 млрд руб. На совещании ее интересы представлял предправления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов
Вячеслав Кантор, владелец более 85% акций компании «Акрон»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
По плану Белоусова, у компании «Акрон» предложено изъять 8,34 млрд руб. На встрече ее представителем был генеральный директор Владимир Куницкий
Саид Керимов, владелец 82,44% акций компании «Полюс Золото»
Согласно плану Белоусова у компании может быть изъято 58,19 млрд руб. Владелец компании — сын сенатора Сулеймана Керимова Саид — на встречу не пришел (его фотографий в открытом доступе нет). «Полюс Золото» на совещании представлял гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Андрей Белоусов , РСПП , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Алексей Мордашов , Виктор Рашников , Алишер Усманов ...
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