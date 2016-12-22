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Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии
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Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии
Бизнес, 08:50
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Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии
Расходы на нацпроект «Экология» сокращены на 17%, до 1,55 трлн руб. Финансирование направления «Чистая вода» срезано вдвое
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 млрд руб. (17,1%), до 1,551 трлн руб., следует из последней версии паспорта проекта от 27 июля. У РБК есть копия документа, два федеральных чиновника подтвердили его подлинность.

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил этот проект на заседании президиума Совета по стратегическому развитию под руководством премьера Дмитрия Медведева в понедельник, 6 августа. «Предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям должны быть обоснованы предельно четко. Надо реально оценивать наши ресурсы, которые мы имеем. Все мероприятия, а значит, и деньги, которые мы под них выделяем, должны быть увязаны в единую систему», — сказал по итогам этого заседания Медведев.

632 млрд руб. на этот проект планируется выделить из федерального бюджета, еще 125,5 млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий), следует из документа.

Что такое нацпроект «Экология»

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя десять направлений — «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов».

В прежней версии проекта, разосланного в профильные ведомства и региональные администрации 5 июля, общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 1,87 трлн руб., из них федеральный бюджет должен был потратить 921 млрд руб., писала газета «Коммерсантъ». Таким образом, большая часть сокращений приходится именно на федеральную часть — 289 млрд руб. из 320 млрд руб. А расходы из внебюджетных источников, наоборот, предложено увеличить — на 27,8 млрд руб.

Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое предполагает обеспечение нормального качества питьевой воды для 99% потребителей (сейчас — 87,5%). В 2019–2024 годах на него планируется потратить вдвое меньше, чем собирались изначально — 258,47 млрд руб. вместо 551 млрд руб.

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Сокращение расходов на это направление связано с тем, что не хватило усилий или аппаратного веса лоббистов из Минстроя, говорит источник, знакомый с содержанием документа и процессом согласования расходов на этот проект. Урезание бюджета критично для этих проектов, считает он: «Каждая копейка — это какое-то новое очистное сооружение», — отмечает он. За конфигурацию «Чистой воды», согласно документу, отвечает замглавы Минстроя Андрей Чибис.

Другие направления были сокращены значительно меньше — так, «Чистый воздух» (снижение атмосферных выбросов в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» получат лишь на 5–5,5% меньше изначально запланированного — 499,83 млрд руб. и 220 млрд руб. соответственно. Причем федеральное финансирование «Оздоровления Волги» даже выросло на 21,5%, до 133,7 млрд руб. Задача этого направления — сократить втрое, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, которые вредят акватории реки.

Расходы на нацпроект «Экология» и его окончательные параметры будут утверждены в октябре, сообщила РБК пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. Она не стала комментировать цифры из копии документа от 27 июля и причины сокращения расходов. «Идет защита каждой цифры», — отметила она. Расходы этого проекта ждет дальнейшее сокращение, добавил источник в Минприроды.

Руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве Рашид Исмаилов считает, что снижение расходов по проекту «Экология» «некритично». «Очень важно, что модернизация систем водоснабжения будет осуществляться по новым передовым технологиям, которые должны будут обеспечить и экологический, и экономический эффект», — сказал он.

«Оценивать целесообразность сокращения расходов на направление «Чистая вода» можно будет только тогда, когда станет понятно, какие проекты исключили из плана реализации после сокращения финансирования», — добавил член-корреспондент РАН и руководитель научной части направления «Оздоровление Волги» Виктор Данилов-Данильян.

Другие направления проекта «Экология»

На направление «Отходы» потратят 404 млрд руб. Оно включает формирование комплексной системы обращения с отходами стоимостью 284,4 млрд руб., рекультивацию 266 свалок за 83,4 млрд руб. («Чистая страна») и создание инфраструктуры по обращению с отходами I–II класса опасности, которую оценили в 36,5 млрд руб. (за эту работу отвечает «Росатом»). Компании выделят на эти цели 201 млрд руб.

На «Сохранение лесов» предусмотрено 115 млрд руб., из которых 93 млрд руб. — частные средства, 19,37 млрд — бюджетные. Задача — к 2024 году восстановить количество лесов до тех площадей, которые были до вырубки.

На сохранение озера Байкал планируется выделить 32,6 млрд руб., 28,7 млрд руб. из которых — федеральные деньги, 3,7 млрд руб. — региональные бюджеты и около 200 млн руб. — частные средства. Работы включают строительство очистных сооружений для сточных вод, поступающих в озеро, очистка близлежащих территорий от загрязнений и выпуск мальков осетра и омуля в озеро.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Экология , Минприроды РФ , Дмитрий Кобылкин , нацпроекты , бюджетные расходы
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