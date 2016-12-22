Профильные министерства выступили против изъятия доходов металлургов

Ключевые министерства не поддерживают предложение по изъятию более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургических компаний, рассказали источники РБК

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российские министерства, которым поручено дать заключения на идею помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверходоходов у металлургических компаний, не поддержали это предложение, рассказали источники РБК.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил РБК, что против идеи высказалось Минэкономразвития. Об этом же сказал еще один собеседник, знакомый с позицией ведомства. Источник в правительстве сообщил РБК, что Минприроды также не поддержало эту идею.​

Собеседник в одной из компаний, у которых предлагается изъять сверхдоходы, знает, что против высказались все ведомства, которым поручено подготовить отзывы. Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил министерствам представить свои предложения по инициативе Белоусова до 17 августа. Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды​ и Минпромторг должны представить свои позиции в Минфин к вечеру 16 августа, чтобы тот подготовил консолидированный доклад в правительство с проектом доклада президенту.

Минфин готовит письмо в правительство, которое учтет позиции ведомств с отрицательным отзывом на инициативу Белоусова, сообщил РБК источник, знакомый с позицией Минфина. В Минфине считают, что предложенная мера «негативно повлияет на инвестклимат, она подрывает принцип стабильности и предсказуемости фискальных условий», сказал собеседник РБК. Он напомнил, что Минэкономразвития занимается планом стимулирования инвестиций по поручению президента Владимира Путина, и в Минфине считают целесообразным придерживаться этого плана вместо того, чтобы обсуждать изъятие прибылей у бизнеса.

Как писал РБК, план включает несколько направлений: улучшение инвестклимата и снижение издержек для бизнеса, развитие инфраструктуры, повышение эффективности госкомпаний и развитие конкуренции, увеличение финансового обеспечения инвестактивности, а также рост инвестиций в секторе энергетики, промышленности и транспорта.​

Сбор возражений

Источник в Минпромторге ранее также рассказал, что министерство не стало поддерживать предложение Белоусова. В Минпромторге видят негативные последствия от планируемых изъятий, пояснил он. По его словам, в долгосрочной перспективе речь может идти о недополучении большего объема налогов и снижении доли ВВП по отраслям. Кроме того, компании не смогут должным образом участвовать в выполнении ряда параметров майского указа президента — прежде всего тех, которые касаются повышения производительности труда и увеличения несырьевого неэнергетического экспорта, добавил собеседник.

Помимо этого в Минпромторге считают некорректным сравнивать компании разных отраслей по тем показателям, которые упоминаются в письме помощника президента, сообщил источник РБК (Белоусов предлагал привести уровень налоговой нагрузки металлургов и производителей удобрений к показателям нефтегазовой отрасли). «Краткосрочный положительный эффект изъятий будет нивелирован рисками пересмотра в сторону снижения инвестиционных программ компаний, сокращения персонала, частичной потери внешних рынков в рамках конкуренции, существующей сегодня», — резюмировал он.

Представитель Минпромторга заявил РБК, что министерство проводит консультации с компаниями металлургической и химической отраслей, на которых анализируется возможное влияние предполагаемых изъятий на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний и отрасли в целом, потенциальных мер по изъятию у них дополнительных доходов. В ближайшее время, по его словам, будет сформирована консолидированная позиция по этому вопросу, добавил представитель Минпромторга.

Представитель Минфина сообщил РБК, что позиция ведомства будет сформирована с учетом предложений других министерств и направлена в правительство, но пока Минфин ничего не отправлял. РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минэнерго и Минприроды, но не получил ответа.

Изъятие миллиардов

Андрей Белоусов в своем июльском письме президенту Владимиру Путину указывал, что у металлургических компаний, производителей удобрений и «Сибура» необходимо изъять сверхдоходы в совокупном размере 513,7 млрд руб. Он пояснял, что в прошлом году благодаря рыночной конъюнктуре они заработали более 1,5 трлн руб. по EBITDA, при этом налоговая нагрузка в этой отрасли меньше, чем в нефтегазовой, и составляет 7% против 28%. Белоусов приложил список из 14 компаний, среди которых ​НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норильский никель», АЛРОСА, «Полюс», «Сибур» и другие. Белоусов указывал, что средства, которые предлагается изъять, необходимы для выполнения майского указа президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Путину действительно поступило такое предложение. Он подчеркнул, что глава государства пока с ним не согласился, но поручил проработать инициативу в правительстве. 16 августа Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по предложению Белоусова.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, комментируя эту инициативу, говорил, что вопрос в том, как компании распоряжаются своими сверхдоходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — заявлял Силуанов.