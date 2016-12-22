Кремль потребовал явки собственников бизнеса на встречу с Белоусовым

Аппарат помощника президента Андрея Белоусова пригласил на встречу с ним владельцев 14 компаний, у которых предложено изъять 500 млрд руб. сверхдоходов. Изначально на нее собирались топ-менеджеры, но это не устроило чиновника

Андрей Белоусов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Помощник президента Андрей Белоусов хочет видеть на встрече на площадке РСПП в пятницу, 24 августа, именно владельцев, а не топ-менеджеров 14 компаний, у которого предложено изъять сверхдоходы. Об этом РБК сообщили четыре источника в компаниях из этого списка и источник, близкий к РСПП. Изначально на встречу планировали прийти в основном только топ-менеджеры компаний.

По данным собеседников РБК, к четвергу только владелец «Мечела» Игорь Зюзин и совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин подтвердили свое участие во встрече с Белоусовым. Кроме того, на встречу собирались глава «ФосАгро» Андрей Гурьев, семье которого через траст принадлежит основная доля в компании, и совладелец Evraz Александр Фролов. Придут ли на нее владелец «Северстали» Алексей Мордашов и владелец НЛМК Владимир Лисин, публично раскритиковавшие предложение Белоусова, пока непонятно. «В АП приглашали на встречу руководителей компаний, тех, кто принимает решения, это необязательно акционеры. В четверг оказалось, что нужны именно собственники», — рассказал собеседник РБК. «Видимо, Белоусов увидел список [и остался недоволен его составом]. Уже удалось кое-кого из собственников вызвонить, но большинство в отпусках», — добавил другой источник.

Собеседники РБК пока не уверены, состоится ли встреча с учетом новых требований АП. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также затруднился сказать, состоится ли встреча, отвечая на вопросы журналистов в четверг: «Будет ли встреча, я не располагаю информацией, Белоусов в отпуске». Помощник Белоусова также сказал РБК, что чиновник в отпуске.

Источники РБК объяснили решение отправить на встречу именно топ-менеджеров, а не собственников тем, что в ряде случаев они более вовлечены в бизнес. Еще одна причина — период отпусков.

Запрос Белоусова видеть на встрече именно акционеров компаний, возможно, объясняется тем, что повестка перешла в русло реинвестирования сверхприбылей, а значит нужно заручиться заверениями собственников относительно ожидаемой динамики инвестиций указанных компаний, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Про стратегические планы надо с акционерами говорить: они все-таки у нас определяют политику компаний», — добавил он.

9 августа стало известно, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» на выполнение его майских указов. Президент одобрил проработку этой идеи в правительстве. А затем Белоусов решил сам пообщаться с бизнесменами. Встреча назначена на 24 августа. Помимо бизнесменов на нее придет первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, а также, по данным трех источников РБК, и министр экономического развития Максим Орешкин.

Правительство не поддержало идею Белоусова. Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго заняли сторону компаний и попытались изменить повестку встречи. Они решили не изымать сверхдоходы, а простимулировать реинвестирование сверхприбыли в российскую экономику, чтобы собственники не уводили ее в офшоры. Помощник Белоусова не ответил на вопрос РБК, устроит ли чиновника такой вариант.