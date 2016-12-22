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Шохин и Белоусов пошутили об «уклонистах» от плана изъятия сверхдоходов
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Шохин и Белоусов пошутили об «уклонистах» от плана изъятия сверхдоходов
«План Белоусова», 15:17
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Шохин и Белоусов пошутили об «уклонистах» от плана изъятия сверхдоходов

Помощник президента Андрей Белоусов и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пошутили об «уклонистах» от плана по изъятию сверхдоходов, передает корреспондент РБК.

«Будут ли уклонисты или нет? Наверное, будут», — сказал Белоусов. «Я думаю, что подобные действия могут нанести ущерб репутации самого бизнеса. Такие действия, когда компании будут наращивать выплату дивидендов за счет подобных доходов. Это их право, безусловно, но как минимум общественное осуждение они получат», — отметил помощник президента. «Я считаю, что этими уклонистами должен не Белоусов заниматься, а само бюро РСПП», — указал он.

Видео: РБК

«Главное, чтоб не Следственный комитет», — парировал Шохин. «Мы заинтересованы в стабильности и рубля, и фискальной системы, и политической тоже», — уточнил глава РСПП.

Кто из владельцев компаний не пришел на встречу об изъятии сверхдоходов Еще 5 фото
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«Правительство вместе с Центральным банком уже научилось работать с рублем, стабилизируя и предотвращая шоки, которые есть. Мы это наблюдаем, у нас есть вполне четкая уверенность в том, что это все будет достаточно прочно выглядеть и проблем здесь не будет», — подчеркнул Белоусов.

Силуанов и Белоусов рассказали об итогах встречи с бизнесом
Бизнес

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса, на которой обсуждался «план Белоусова», сообщил, что налоговая нагрузка на бизнес меняться не будет. По словам Белоусова, компании готовы включиться в работу по общественной повестке. Он добавил, что достигнута договоренность создать рабочую группу, которую возглавят Шохин и Силуанов.

​В пятницу, 24 августа, в РСПП прошла встреча Белоусова и представителей 16 компаний (на нее пришли представители и тех предприятий, которых не было в списке помощника президента). На встрече также был Силуанов.
 

Теги: Андрей Белоусов , Александр Шохин , Бизнес
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