ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,30 65,15 EUR Нал. 77,95 75,53 USD Бирж. 66,65 +1,10 EUR Бирж. 76,95 +0,82 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6548,42 +250,52 IMOEX 2309,58 +0,72% RTSI 1097,33 -1,48% Brent 72,17 +0,21% DJIA 25509,23 -0,29% Nasdaq 7891,78 +0,04%
Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова
Лента новостей
Штаб Трампа попросил проголосовать за эмблему космических войск 02:13, Политика США назвали цель новых санкций против России 01:38, Политика СМИ сообщили о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС 01:34, Политика Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты 01:05, Финансы Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова 00:59, Бизнес В МВД Венесуэлы назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро 00:35, Политика Шувалов рассказал об интересе Cбербанка к кредиту ВЭБа для Шереметьево 09 авг, 23:50, Бизнес WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов» 09 авг, 23:41, Политика Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов 09 авг, 23:37, Бизнес В Петербурге арестовали гендиректора строительной компании «ЛенСпецСтрой» 09 авг, 23:22, Общество В МВД назвали предварительную причину наезда автобуса на людей в Мытищах 09 авг, 23:00, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 09 авг, 22:51, РБК и Сбербанк В Белоруссии отпустили задержанных за чтение платных новостей журналистов 09 авг, 22:37, Общество Власти Москвы подписали документ об изъятии места съемок «Дома-2» 09 авг, 22:33, Общество Автобус въехал в толпу пешеходов в подмосковных Мытищах 09 авг, 22:30, Общество Российские военные в Сирии уничтожили запущенный боевиками беспилотник 09 авг, 22:10, Политика Глава ВТО рассказал о «первых выстрелах» в глобальной торговой войне 09 авг, 22:01, Экономика Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы по плаванию 09 авг, 21:52, Спорт «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках за 29 лет 09 авг, 21:52, Спорт Обвиняемой в США в похищении детей россиянке предъявили новые обвинения 09 авг, 21:52, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 09 авг, 21:49, Партнерский материал Сбербанк сообщил о покупке россиянами валюты на $20 млн в день 09 авг, 21:42, Финансы В Пулково у самолета Turkish Airlines протекло топливо 09 авг, 21:35, Общество Бывшие бойцы батальона «Торнадо» устроили беспорядки в киевском СИЗО 09 авг, 21:18, Общество Пассажиры сообщили о сбое на Калужско-Рижской линии московского метро 09 авг, 21:05, Общество Два игрока «Барселоны» перешли в английский «Эвертон» 09 авг, 20:48, Спорт Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость к 2024 году 09 авг, 20:47, Политика Адвокат сообщил о намерении Степаненко отсудить у Петросяна 57% имущества 09 авг, 20:46, Общество
Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова
Бизнес, 00:59
0
Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова
Глава НЛМК, критикуя предложение помощника президента рассказал анекдот про зайца, открывшего в лесу обменник. Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний
Владимир Лисин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Председатель совета директоров группы НЛМК и ее основной владелец Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» для нужд бюджета, сообщают «Ведомости». По его мнению, данное предложение «вызывает много вопросов».

«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек», — начал Лисин. После этого, согласно шутке, к зайцу потянулись другие звери, начали думать, когда же заяц разорится, а он все меняет и меняет. В итоге, продолжил глава НЛМК, дошла новость до Медведя, и он пришел разобраться, что к чему.

«Косой, меняешь? — Меняю! — Рубль на рубль двадцать? — Да!» — продолжил Лисин. Звери, согласно анекдоту, обменялись, но медведь продолжает не понимать. «Косой, а в чем бизнес-то? — Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать. — Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал? — Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!» — закончил шутку бизнесмен.

Миллиардер Лисин анекдотом про колхоз объяснил Путину проблемы бизнеса
Бизнес

Ранее глава НЛМК пояснил РБК, что предложение Белоусова «выглядит поощрением неэффективности». Чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить, пояснил свою мысль Лисин. По его мнению, налоговая нагрузка должна рассчитываться от прибыли компании, а не от выручки. При этом, считает он, при расчете нужно учитывать НДФЛ, страховые взносы и неналоговые платежи.

Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов
Бизнес

Ранее РБК сообщил, что Андрей Белоусов в своем письме президенту предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний за 2017 год. Свое предложение он объясняет необходимостью найти финансовые источники для выполнения стратегических целей, указанных в майских указах главы государства. В приложении к письму Белоусова содержится перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. У последней, в частности, Белоусов предлагает изъять 20,89 млрд руб., рентабельность по EBIDTA у компании указана как 26%.

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
США назвали цель новых санкций против России Политика
Материалы по теме
Лисин раскритиковал идею помощника Путина изъять ₽513 млрд у металлургов Бизнес
Bloomberg назвал Владимира Лисина самым богатым россиянином Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter