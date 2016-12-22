Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова

Глава НЛМК, критикуя предложение помощника президента рассказал анекдот про зайца, открывшего в лесу обменник. Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний

Владимир Лисин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Председатель совета директоров группы НЛМК и ее основной владелец Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» для нужд бюджета, сообщают «Ведомости». По его мнению, данное предложение «вызывает много вопросов».

«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек», — начал Лисин. После этого, согласно шутке, к зайцу потянулись другие звери, начали думать, когда же заяц разорится, а он все меняет и меняет. В итоге, продолжил глава НЛМК, дошла новость до Медведя, и он пришел разобраться, что к чему.

«Косой, меняешь? — Меняю! — Рубль на рубль двадцать? — Да!» — продолжил Лисин. Звери, согласно анекдоту, обменялись, но медведь продолжает не понимать. «Косой, а в чем бизнес-то? — Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать. — Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал? — Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!» — закончил шутку бизнесмен.

Ранее глава НЛМК пояснил РБК, что предложение Белоусова «выглядит поощрением неэффективности». Чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить, пояснил свою мысль Лисин. По его мнению, налоговая нагрузка должна рассчитываться от прибыли компании, а не от выручки. При этом, считает он, при расчете нужно учитывать НДФЛ, страховые взносы и неналоговые платежи.

Ранее РБК сообщил, что Андрей Белоусов в своем письме президенту предложил изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих и химических компаний за 2017 год. Свое предложение он объясняет необходимостью найти финансовые источники для выполнения стратегических целей, указанных в майских указах главы государства. В приложении к письму Белоусова содержится перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний, включая Evraz, ММК, НЛМК. У последней, в частности, Белоусов предлагает изъять 20,89 млрд руб., рентабельность по EBIDTA у компании указана как 26%.