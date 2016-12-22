Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургов на майские указы

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверходоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год. Деньги нужны для выполнения майских указов, пояснил он

Андрей Белоусов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» в качестве сверхдоходов за 2017 год. Средства нужны бюджету на выполнение «майских указов», говорится в его письме, копия которого имеется в распоряжении РБК.

Подлинность этого письма РБК подтвердили три источника в компаниях, которые упомянуты в этом письме. Путин поставил резолюцию «согласен» на этом письме 28 июля 2018 года, следует из документа. Это подтвердил один из собеседников РБК. Однако отвечая на вопрос РБК об одобрении президентом этой инициативы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Нет». РБК направил запрос в аппарат Белоусова.

В письме Белоусов информирует, что в 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн руб. прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA), а налоговая нагрузка в этих отраслях был ниже, чем в нефтегазовой, указывает он — 7% против 28%.

В 2016 году правительство уже приняло ряд мер по изъятию в федеральный бюджет около 600 млрд руб. дополнительных доходоы у нефтяных и газовых компаний-экспортеров, которые они получили в результате девальвации рубля, напоминает Белоусов.

«В мировой практике изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и независящих от действий руководства компаний, распространяется не только на нефтегазовую отрасль, но и на другие ресурсные отрасли», — отмечает помощник президента. Изымать «свердоходы» у металлургов и химиков он предлагает «с учетом санкционных ограничений, а также необходимости сохранения инвестиционных возможностей».

В приложении к письму Белоусова содержится перечень из 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». С них предлагается изъять «сверхдоходы» от 5,49 млрд руб. у Evraz до 114,2 млрд руб. у «Норникеля». Эти цифры основываются на анализе рентабельности этих компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки.

Сложившаяся налоговая система не создает условий для дополнительных изъятий сверхдоходов, отмечает Белоусов. Как рассказал источник РБК, разработать такой механизм поручили Минфину. РБК направил запрос представителю этого ведомства.

Аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин сказал РБК, что реализация такой инициативы негативно скажется на дивидендах компаний. «Если государство пойдет на этот шаг, то ожидаем, что соответствующим образом будут скорректированы дивидендные выплаты, поскольку многие крупные компании привязывают дивиденды к денежному потоку», — пояснил он. «Это рецессия, сворачивание всех инвестпрограмм и потеря инвесторов», — скептичен источник в одной из компаний, упомянутых в письме Белоусова​.​