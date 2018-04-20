Русский алюминий меняет США на Китай

UC Rusal ищет новых зарубежных партнеров

Попавшая под санкции США компания Rusal ищет поставщиков глинозема и покупателей алюминия в КНР. Мелкие трейдеры могут согласиться работать с компанией, у компании также есть доступ к Шанхайской фьючерсной бирже, говорят эксперты

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Выход в Китай

Представители UC Rusal провели серию переговоров с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможность покупки сырья в этой стране и продажи алюминия в слитках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

UC Rusal вместе с ее основным владельцем Олегом Дерипаской оказались в новом санкционном списке Минфина США, который был опубликован 6 апреля 2018 года. США обязали американские компании завершить все сделки с компаниями Дерипаски до 5 июня. По закону CAATSA, принятому в августе прошлого года, не американские компании и персоны, сотрудничающие с фигурантами санкционного списка, также рискуют попасть под вторичные санкции США.

Компания ищет альтернативные источники глин​озема, поскольку санкции блокировали его поставки (компания производит его в Ирландии и на Ямайке), рассказали источники агентства. В то же время российская компания ищет возможности увеличить продажи в Китай алюминия в слитках после потери части клиентов из-за санкций. Переговоры, отмечает агентство, не привели к достижению соглашения и неизвестно, будет ли оно подписано. ​Собеседники агентства отметили, что китайцы проявляют осторожность из-за риска попасть под действие вторичных санкций США.

Аналитическое агентство CRU, которое специализируется на металлургии, ожидало, что UC Rusal будет продавать металл в Китай за юани, пользуясь услугами китайских банков и трейдеров. Мелкие китайские банки и трейдеры могут покупать металл даже под риском вторичных санкций, пишут аналитики агентства в своем отчете. Китайские производители первичного алюминия будут не рады перспективе роста импорта металла из России, утверждают аналитики CRU. Но директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов считает, что властям Китая, которые озабочены экологической ситуацией в стране, алюминий из России позволит закрыть «грязные производства» (в Китае производство алюминия базируется в основном на угольной энергетике).

Крупные трейдеры из Китая уже отказались покупать алюминий у российской компании, сообщают аналитики CRU со ссылкой на свои источники.

Как пишут аналитики CRU, продукция с двух предприятий UC Rusal (Иркутский и Саяногорский алюминиевые заводы) допущена к складам Шанхайской фьючерсной биржи. Этот канал сбыта может стать важным для российской компании. Но запасы на складах биржи почти что на пике, и пока есть место лишь для нескольких сотен тысяч тонн алюминия, говорится в отчете. Но опыт Лондонской биржи металлов показывает, что новые складские мощности могут быть организованы быстро. Главное для UC Rusal — это договориться с финансовыми институтами об обеспечении ее продукции в Китай, а это может быть проблематично, отмечают эксперты.

После публикации Bloomberg акции UC Rusal на Гонконгской бирже подорожали на 26%, до 1,79 гонконгского доллара. На Московской бирже бумаги компании подорожали на 7,7%, до 23,4 руб. за штуку по состоянию на 13:21 мск.

Инвесторам также должны были понравиться появившиеся накануне новости о планах государства помочь компании. Профильный министр — глава Минпромторга Денис Мантуров — рассказал, что государство поддержит UC Rusal, в том числе организовав целевые закупки алюминия. Тему продолжил глава РСПП Александр Шохин: в разговоре с телеканалом РБК он не исключил временной национализации компаний, оказавшихся под действием зарубежных санкций. Первым национализировать Rusal предложил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной национализации Rusal, призвал не забывать об интересах акционеров и собственников компании.



Алюминий без остановки

Санкции привели к отказу некоторых контрагентов работать с Rusal. Международный горнодобывающий концерн Rio Tinto, поставщик глинозема, объявил о форс-мажоре по контрактам с Rusal. Компания пересмотрит контракты на поставку глинозема, а также пересмотрит соглашения с UC Rusal о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited (российской компании принадлежит 20% завода, Rusal забирает соответствующую долю продукции). Rio Tinto заявила, что намерена соблюдать все санкционные ограничения. Кроме того, как отмечают аналитики CRU, Rusal зависит от импортного пека и анодов. Обойтись без внешних источников сырья Rusal может, считает Худалов из АКРА, своего глинозема и бокситов компании хватит, чтобы обеспечить 80%-ную загрузку алюминиевых заводов. Но качество сырья будет ниже, а значит, себестоимость производства алюминия — выше, отмечает эксперт.

Об ограничениях в работе с Rusal объявила Лондонская биржа металлов; японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции; компания «Трансконтейнер» остановила экспорт продукции Rusal; форс-мажоры по контрактам с Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore​. Эта международная компания, которая владеет 8,75% в Rusal, после введения санкций дистанцировалась от токсичного алюминиевого холдинга: гендиректор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal, и трейдер отменил сделку по обмену своей доли в UС Rusal на долю в En+ из-за новых ограничений. Один из крупнейших мировых производителей алюминиевого проката Novelis (дочерняя компания Hindalco Industries) остановил закупки сырья UС Rusal.

И только Гвинея, по данным Reuters, пообещала Rusal поддержку: работа рудников по добыче бокситов не будет остановлена, сообщили источники агентства. Там Rusal добывает более четверти потребных ему бокситов. Но нужно организовать логистику и найти посредников, которые не имеют связей с США, добавил источник Reuters.

По данным источника РБК, близкого к UC Rusal, перед руководством предприятий компании поставлена задача не сокращать производство. Возобновление работы электролизных установок после остановки — дорогостоящее мероприятие. Кроме того, снижение производства ведет к сокращению персонала, а от предприятий компании зависят целые города.

«Алюминиевая отрасль — одна из системообразующих в нашей экономике, от ее бесперебойной работы зависит не только энергетическая и транспортная отрасли страны, но и строительство, и инжиниринг. Если производство алюминия будет сокращено, сократятся автоматически и объемы в этих отраслях», — сказал РБК представитель Алюминиевой ассоциации. Он отметил, что около 200 тыс. т продукции из алюминия (например, строительные ленты и профили, лифты, радиаторы, фольга) ввозятся из-за рубежа. В связи с этим ассоциация считает необходимым развивать перерабатывающие производства внутри страны, а также создать запас алюминия с фиксированной ценой для перерабатывающих предприятий.

Источник из «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод» сообщил РБК, что на днях завод посещал основной владелец компании Олег Дерипаска. Источник РБК в администрации Хакасии также говорил, что руководство компании встречалось с главой республики. Reuters пишет, что заводу потребовались дополнительные склады для алюминия, продажи которого осложнены санкциями. Никаких специальных условий для хранения алюминия не требуется, только необходимо обеспечить его охрану, так как металл дорогой, отмечает Худалов из АКРА.