Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,03 60,87 EUR Нал. 76,76 75,43 USD Бирж. 61,62 +0,06 EUR Бирж. 76,20 +0,07 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8104,30 -40,50 MOEX 2235,12 +2,00% RTS 1142,42 +1,87% Brent 72,10 +0,56% DJIA 24786,63 +0,87% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7283,24 +0,79%
Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal
Лента новостей
Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию 12:20, Политика Forbes составил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти 12:19, Бизнес Starbucks на день прекратит работу в США из-за ареста двух чернокожих 12:13, Общество Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру 12:13, Технологии и медиа На юго-западе Москвы загорелся троллейбус 12:12, Общество Криптовалюта Ripple быстро подорожала: что будет с ее курсом 12:11, Крипто Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal 12:09, Экономика В Росгвардии рассказали о действиях охраны при нападении в школе Башкирии 12:08, Общество «Не волнуйтесь, здесь танк проедет»: как пересечь Байкал по льду 12:04, Авто Почему «облачные» сервисы не боятся экономического кризиса 12:04, Партнерский материал Что происходит с российским юмором: клуб веселых и находчивых в Сети 12:00, Стиль ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к росту курса доллара 11:55, Общество Госдума разработает правила установки камер на дорогах 11:46, Общество Установлено отравившее подростков в Туве вещество 11:45, Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о замедлении роста заболеваемости ВИЧ 11:34, Общество 7 ошибок при подготовке нефинансовых отчетов 11:29, Партнерский материал Facebook пообещал внедрить технологию распознавания лиц 11:25, Технологии и медиа НХЛ включила российского легионера в число трех лучших вратарей сезона 11:11, Спорт Путешествие в Европу на авто: абсолютно все ответы 11:06, РБК и Pirelli Трамп заявил о невыгодности ВТО и ТТП для Америки 11:01, Политика Минтранс продлил разрешение американским авиакомпаниям летать над Россией 10:59, Общество «Ведомости» сообщили о готовности Schlumberger купить меньше половины EDC 10:54, Бизнес Южная Корея назвала условия заключения мирного договора с КНДР 10:49, Политика Крупные инвесторы избавляются от биткоина: его стоимость снизилась 10:46, Крипто Билет в космос: зачем S7 Group возрождает «Морской старт» 10:43, Бизнес Здоровое самообслуживание: как работают кафе без персонала 10:41, Свое дело Покинувшие Крым украинские моряки потребовали жилье от Порошенко 10:32, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 10:28, РБК и Билайн
Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal
Новые санкции США, 12:09
0
Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal
Компанию Олега Дерипаски нужно национализировать, уверен глава ФНПР Михаил Шмаков. UC Rusal сильно подешевел после американских санкций, а цена на алюминий, наоборот, выросла
Михаил Шмаков (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal Олега Дерипаски, которая существенно потеряла в цене после введения санкций США. Свою инициативу Шмаков озвучил на заседании генсовета ФНПР.

«Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил Шмаков.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 5 фото
Фотогалерея

По его мнению, спрос на алюминий «никуда не денется». «Он все равно будет продаваться, он все равно будет покупаться, он все равно будет достаточно высокую цену стоить на мировом рынке, но эта прибыль тогда пойдет не в карман собственника, а в копилку государства, в бюджет государства для решения всех проблем, о которых говорится. Вот что мы предлагаем и считаем необходимым сделать», — сказал глава ФНПР​.

6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компании это означает полную изоляцию от американской финансовой системы. Российские власти пообещали поддержку попавшим под санкции компаниям.

Экономисты назвали способы поддержать предприятия Дерипаски
Экономика

Министр труда Максим Топилин сообщил журналистам на заседании генсовета ФНПР, что Rusal пока не направлял обращений с просьбой поддержать занятость на его предприятиях. «Нет, не поступало [обращений от Rusal]. Пока плохих сигналов, слава Богу, нет», — сказал Топилин.

Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal
Экономика

Главный экономист BCS Global markets Владимир Тихомиров в беседе с РБК ранее высказывал мнение, что если ситуация в Rusal и других попавших под санкции компаниях не изменится к лучшему, власти могут рассмотреть вопрос о национализации. «Если ситуация не будет улучшаться, то, возможно, на каком-то этапе правительство может рассмотреть вопрос о выкупе доли этих компаний, то есть де-факто об их национализации», — подчеркнул он.

Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз
Бизнес

Rusal после введения санкций дешевел всю прошлую неделю, на этой неделе падение продолжилось. По данным Гонконгской биржи, в среду, 18 апреля, стоимость компании опустилась до $2,728 млрд. С момента IPO, которое было проведено на Гонконгской бирже в январе 2010 года, стоимость Rusal сократилась в 7,7 раза.

Авторы: Юлия Старостина, Семен Нехорошкин.
Теги: «Русал» , Санкции , национализация
Главное
Часть бизнеса Корпорации «Пумори» продана по цене в 13 тысяч раз дешевле Екатеринбург
Материалы по теме
Fitch оценило риски российских банков от новых санкций США Финансы
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций Бизнес
Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.