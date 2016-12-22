Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal

Компанию Олега Дерипаски нужно национализировать, уверен глава ФНПР Михаил Шмаков. UC Rusal сильно подешевел после американских санкций, а цена на алюминий, наоборот, выросла

Михаил Шмаков (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal Олега Дерипаски, которая существенно потеряла в цене после введения санкций США. Свою инициативу Шмаков озвучил на заседании генсовета ФНПР.

«Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил Шмаков.

По его мнению, спрос на алюминий «никуда не денется». «Он все равно будет продаваться, он все равно будет покупаться, он все равно будет достаточно высокую цену стоить на мировом рынке, но эта прибыль тогда пойдет не в карман собственника, а в копилку государства, в бюджет государства для решения всех проблем, о которых говорится. Вот что мы предлагаем и считаем необходимым сделать», — сказал глава ФНПР​.

6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компании это означает полную изоляцию от американской финансовой системы. Российские власти пообещали поддержку попавшим под санкции компаниям.

Министр труда Максим Топилин сообщил журналистам на заседании генсовета ФНПР, что Rusal пока не направлял обращений с просьбой поддержать занятость на его предприятиях. «Нет, не поступало [обращений от Rusal]. Пока плохих сигналов, слава Богу, нет», — сказал Топилин.

Главный экономист BCS Global markets Владимир Тихомиров в беседе с РБК ранее высказывал мнение, что если ситуация в Rusal и других попавших под санкции компаниях не изменится к лучшему, власти могут рассмотреть вопрос о национализации. «Если ситуация не будет улучшаться, то, возможно, на каком-то этапе правительство может рассмотреть вопрос о выкупе доли этих компаний, то есть де-факто об их национализации», — подчеркнул он.

Rusal после введения санкций дешевел всю прошлую неделю, на этой неделе падение продолжилось. По данным Гонконгской биржи, в среду, 18 апреля, стоимость компании опустилась до $2,728 млрд. С момента IPO, которое было проведено на Гонконгской бирже в январе 2010 года, стоимость Rusal сократилась в 7,7 раза.