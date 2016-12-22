UC Rusal предупредила главу Хакасии о возможной приостановке соцпрограмм

Источник РБК в администрации Хакасии сообщил, что на днях руководство попавшей под санкции США компании Олега Дерипаски UC Rusal встречалось с главой республики.

Мэр города Братска Сергей Серебренников в ответ на запрос РБК сообщил, что местное отделение UC Rusal ПАО «Русал Братск» проинформировано о «сложной ситуации, которая образовалась в результате санкций». Он отметил, что братское отделение US Rusal «всегда являлось крупным налогоплательщиком для региона, дополнительно проводя в регионе многочисленные социальные программы и мероприятия, направленные на повышение качества жизни горожан».

По его словам, эти программы могут быть остановлены в скором времени, но все будет зависеть от того, «что сможет сделать правительство для стабилизации отрасли».Серебренников добавил, что пока не знает, будет ли остановлено производство на предприятиях «Русал Братск».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что US Rusal обращался в ведомство с предложением о поддержке алюминиевой отрасли в части переработки первичного сырья. Речь шла о создании промышленности по переработке первичного алюминия в Хакасии, Красноярске и Волгограде. Мантуров подчеркнул, что 80% первичного алюминия, который производят в России, продают за рубеж.

Капитализация UC Rusal к 16 апреля упала в восемь раз после того, как 6 апреля Минфин США ввел санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний. На следующий день компания частично приостановила отгрузку на экспорт через оператора «Трансконтейнер», на которого приходится 25% поставок UC Rusal в другие страны. На фоне кризиса с UC Rusal глава Федерации независимых профсоюзов России предложил национализировать компанию Дерипаски.