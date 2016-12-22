Также из-за новых американских санкций швейцарский трейдер решил отказаться от обмена своих акций UС Rusal на бумаги En+

Айван Глазенберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal после введения США в отношении этой компании санкций. Кроме того, швейцарский трейдер отменил сделку по обмену своей доли в UС Rusal на долю в En+ из-за новых ограничений. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Glencore обязуется соблюдать все наложенные на UC Rusal санкции и примет все меры для смягчения рисков для своего бизнеса от этих ограничений, в том числе вторичных», — добавили в пресс-службе, заметив также, что Glencore «все еще оценивает позицию по своим контрактам с UС Rusal». Однако все эти соглашения, как подчеркнули в компании, для швейцарского трейдера «финансово несущественны» (контракты с UC Rusal Glencore, как напомнили в компании, имеет на покупку алюминия и глинозема).​

Помимо этого Glencore, как подчеркнули в пресс-службе компании, «ранее подписал необязывающее соглашение с En+ относительно обмена своих акций в UС Rusal на глобальные депозитарные расписки (GDR) En+». «Glencore не будет продолжать транзакцию в свете включения UС Rusal и En+ в санкционный список», — завили представители трейдера, добавив также, что в связи с новыми ограничениями должность директора российской алюминиевой компании покинул Глазенберг».

Материал дополняется.