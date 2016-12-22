Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,27 60,69 EUR Нал. 76,98 75,23 USD Бирж. 61,55 +0,38 EUR Бирж. 75,99 +0,27 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 8090,00 +153,30 MOEX 2184,94 +1,93% RTS 1119,03 +3,12% Brent 71,35 -0,31% DJIA 24841,38 +1,09% Nasdaq 7274,56 +1,65% FTSE 7226,05 +0,39%
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций
Лента новостей
Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России 18:56, Технологии и медиа Смена системы: как в Армении президент стал премьером 18:47, Политика МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США 18:46, Политика Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума 18:39, Экономика Глава МВФ: криптовалюты помогут развитию финансового рынка 18:33, Крипто Стихийная свалка в Одинцово. Фоторепортаж 18:27, Фотогалерея  Больше всего билетов на ЧМ-2018 купили россияне и американцы 18:25, Спорт UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций 18:19, Бизнес Суд оштрафовал двух участниц акции в защиту Telegram у здания ФСБ 18:15, Общество Генпрокуратура нашла нарушения в работе Роскомнадзора 18:04, Политика В МВД рассказали о замороженных законопроектах о мигрантах 17:59, Политика СМИ сообщили об использовании жидкого вещества при отравлении Скрипалей 17:56, Общество Быть Бейонсе: лучшие живые выступления певицы 17:51, Стиль Кабмин предложил передать голос АСВ другим кредиторам лопнувших банков 17:49, Финансы ФАС возбудила дело против розничных поставщиков бензина в Крым 17:44, Бизнес Генпрокурор рассказал о попытке фанатов-экстремистов сорвать ЧМ в Самаре 17:36, Общество Роскомнадзор заблокирует обеспечивающие доступ к Telegram VPN-сервисы 17:31, Технологии и медиа Скончался режиссер театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке 17:30, Общество Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии 17:24, Бизнес В офисе британского министра по иммиграции нашли подозрительное вещество 17:23, Общество Причиной неприятного запаха в Москве оказался пал травы 17:20, Общество МИД ФРГ рассказал о роли Германии в урегулировании конфликта в Сирии 17:13, Политика Инспекторы ОЗХО прибыли в сирийскую Думу 17:09, Политика В работе сети Twitter возник сбой 17:08, Технологии и медиа В Южной Корее ужесточат требования к криптобиржам: что будет с рынком 17:03, Крипто Медведев пообещал «меры развития» попавшим под санкции США компаниям 17:00, Бизнес Возвращение домой: как живет сирийский город Дума после освобождения 17:00, Фотогалерея  Как санкции повлияют на криптовалюты 16:56, Крипто
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций
Новые санкции США, 18:19
0
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций
UC Rusal приостановила отгрузку алюминия на экспорт через «Трансконтейнер», на который приходится 25% его поставок. Компания консультируется с юристами о том, как дальше работать с контрагентами
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Попавшая 6 апреля в санкционный список Минфина США (Spе​cially Designated Nationals List) UC Rusal Олега Дерипаски приостановила, как минимум, четверть всех своих отгрузок на экспорт.

«Они (UC Rusal) пока не знают, что у них происходит, поэтому все перевозки приостановлены», — рассказал гендиректор «Трансконтейнера» Петр Баскаков на брифинге во вторник, 17 апреля. Он уточнил, что речь идет только об экспортных перевозках продукции компании. В пресс-службе UC Rusal на запрос РБК не ответили.

Закон CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года, серьезно поменял правила игры для всех, кто работает с российскими компаниями и гражданами, попавшими в SDN: если раньше запрет на взаимодействие с ними распространялся только на граждан и компании США, то теперь вторичным санкциям могут быть подвергнуты любые «иностранные лица» (физические и юридические), задействованные в «существенных транзакциях» (significant transactions) с такими лицами и компаниями, как Дерипаска и UC Rusal. Российские компании тоже попали под риск вторичных санкций.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

По словам Баскакова, сейчас «Трансконтейнер» «прорабатывает с UC Rusal различные варианты дальнейшего взаимодействия». Те контейнеры, которые прибыли в порт — остаются в порту, а контейнеры, которые только собирались отправить на экспорт, — разгружаются в местах отправки (преимущественно на заводах — РБК), уточнил представитель. Он также добавил, что сейчас «Трансконтейнер» планирует проконсультироваться с юристами, специализирующимися «в области последствий санкционного воздействия». «И только после этого мы будем уже окончательно согласовывать схемы и принимать решения о дальнейшем взаимодействии», — сказал он.

Баскаков подчеркнул, что UC Rusal не расторгла контракт, и все объемы поставок металла на май согласованы. По словам Баскакова, в среднем в месяц «Трансконтейнер» отправлял чуть больше 2 тыс. контейнеров с грузами UC Rusal. По оценке Баскакова, перевозки «Трансконтейнером» составляют около 25% от общего объема всех грузов UC Rusal. Всего железнодорожный оператор перевозит 120 тыс. контейнеров ежемесячно.

У UC Rusal есть собственный перевозчик, который может возить металл в крытых вагонах до порта, а затем его перевозят в трюмах сухогрузов. Отгрузка в контейнерах лишь дань моде, которая еще и обходится дороже, пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. 

Второй крупный российский перевозчик грузов UC Rusal — Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина, сообщили РБК два источники в других железнодорожных компаниях. Представитель ПГК на запрос РБК не ответил.

На днях мировой лидер контейнерных перевозок датская Moller Maersk также уведомила клиентов, что не будет принимать платежи за перевозку грузов UC Rusal, сообщил Bloomberg. У UC Rusal с Moller Maersk действовал трехлетний контракт до 2019 года, который предусматривал перевозки 10 тыс. контейнеров алюминия в год. Maersk заменят мелкими экспедиторами либо китайскими компаниями-контейнеровозами, полагает Худалов.

Санкции тяжело ударили по бизнесу UC Rusal, втором крупнейшем поставщике алюминия в мире: потребители объявляют форс-мажор по контрактам с ней, сырьевые биржи отказывают от торгов ее продукцией.

В пятерку крупнейших потребителей российской компании входили Glencore, Самарский завод американской Arconic, японская Toyota, швейцарская Mechem SA и австралийско-британская Rio Tinto. На их долю приходилось 38% всех продаж UC Rusal за девять месяцев 2018 года, согласно отчету алюминиевой компании. Glencore, по данным Bloomberg, уже объявил форс-мажор по контрактам с российской компанией, Rio Tinto сообщила, что готовится его объявить. К тому же, во вторник, 17 апреля, стало известно, что крупнейшие закупщики алюминия в Японии отказались от покупки металла у UC Rusal.

Во вторник Лондонская биржа металлов официально прекратила торги алюминием под брендами UC Rusal​. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам.

На фоне опасений возникновения дефицита алюминия цены на него резко пошли вверх. 12 апреля стоимость тонны алюминия на LME впервые с марта 2012 года перевалила за $2300. 16 апреля цена тонны алюминия впервые с сентября 2011 года поднялась выше $2400.

Авторы: Василий Маринин, Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
Главное
Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту Технологии и медиа
Материалы по теме
Сбербанк рассказал о судьбе займа UC Rusal Бизнес
Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal Экономика
Reuters узнал об отказе японских компаний покупать у Rusal алюминий Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.