Шохин описал механизм «временной национализации» UC Rusal

Глава РСПП Александр Шохин в интервью телеканалу РБК назвал возможным использование схемы, при которой государство выкупит часть акций UC Rusal или других компаний, подпавших под санкции

Александр Шохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Комментируя в интервью телеканалу РБК предложение главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова национализировать UC Rusal, Шохин заявил о том, что нельзя исключать вариант, при котором государству придется приобретать акции компаний, оказавшихся под действием зарубежных санкций. «Если это американские компании или граждане, у них прямой запрет на участие в деятельности токсичных компаний и попавших под санкции. Либо это могут быть и финансовые инвесторы, которые боятся подпасть, под так называемые, вторичные санкции», — сказал он.

Глава РСПП при этом указал, что данная схема используется в том числе в США и ЕС, где во время кризиса государство «заходило в банковские и финансовые институты, и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня».

При этом Шохин отметил, что есть и определенные трудности в применении этой схемы, поскольку национализация по закону возможна с компенсацией по справедливой цене. «Более того, государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100% ответственность за эти политические проблемы», — сказал Шохин.

По его словам, государству придется подставлять плечо. «Не так давно было принято решение, что для такого рода целей и преодоления санкций будет создан специальный банк на базе «Проминвестбанка», — отметил он. «Мы должны иметь ввиду, что поддержка предприятий, которые оказываются в трудном положении, не должна осуществляться за счет предприятий, у которых все хорошо или пока все хорошо, потому что если мы будем у них брать деньги на поддержку, то у них вскоре может стать плохо вовсе не из-за санкций.

Глава РСПП подчеркнул, что частичная национализация — один из методов решения проблем, но не единственный и не преобладающий. «Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределённость очень высока», — сказал Шохин.

Шохин также рассказал, что намерен использовать различные площадки для того, чтобы показать, что бизнес в России - это независимый институт. «Было бы неправильно гнобить частный бизнес, вовлекая его в политические игры», — отметил он. «Нетрудно заметить, что борьба с нашим нефтяными и газовыми компаниями, это способ продвинуть американский сжиженный газ на европейские рынки, хотя он в 3-4 раза дороже. Мы против такого неприкрытого протекционизма», — добавил он.

При этом Шохин указал, что ждать решений Дональда Трампа по санкциям бесперспективно, поскольку американский президент эмоциональный человек. По его словам, если будут подвижки в решении внешнеполитических вопросов, то и давление санкционных режимов будет ослабевать. Но поскольку отменить санкции сложно, единственным выходом остается улучшение деловой среды.

Предложение национализировать «Русал» Шмаков озвучил на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов. «Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил он.