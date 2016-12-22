Акции UС Rusal подорожали на 21% на Гонконгской бирже

Акции UC Rusal дорожали на 21,13% в ходе торгов в Гонконге, до 1,72 гонконгского доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи. На момент открытия биржи цена за одну акцию UC Rusal составляла 1,46 гонконгского доллара, а во время предыдущего закрытия — 1,42.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что UC Rusal ведет переговоры с китайскими компаниями, чтобы смягчить последствия санкций США.



6 апреля Минфин США внес российскую компанию и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отказалась от работы с алюминием UC Rusal. Лондонская биржа металлов также прекратила торги алюминием UC Rusal. Капитализация компании к 16 апреля упала в восемь раз.