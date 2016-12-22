Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,55 60,44 EUR Нал. 76,14 74,91 USD Бирж. 61,04 +0,19 EUR Бирж. 75,46 +0,18 USD ЦБ. 60,86 -0,70 EUR ЦБ. 75,40 -0,68 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8227,90 +134,90 MOEX 2245,55 +0,18% RTS 1158,95 +0,38% Brent 73,92 +0,18% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7334,27 +0,23%
В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal
Лента новостей
Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 13:23, РБК и Билайн Как Саудовская Аравия становится более светской 13:18, Стиль Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен 13:17, Технологии и медиа Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии 12:59, Политика Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей 12:55, Общество Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram 12:51, Политика Стоимость криптовалюты Monaco выросла на 114% за несколько часов 12:48, Крипто Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах 12:40, Общество В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal 12:39, Политика Швейцарский Sulzer оценил потери от санкций США в $10 млн 12:39, Бизнес В Думе и Совфеде оценили слова Трампа о «схватке с русскими» в Сирии 12:27, Политика Минобороны анонсировало встречу начальника Генштаба с главкомом НАТО 12:22, Политика Российский нападающий возглавил список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ 12:08, Спорт Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт 12:05, Финансы Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили во взятке от владельца крематория 12:03, Общество Покупать или продавать: Ethereum Classic подорожал до отметки в $18 12:02, Крипто Спа в СССР: фотографы показали действующие советские санатории 12:00, Стиль Цена барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила $74 11:56, Финансы В Москве угнали Rolls-Royce и Mercedes стоимостью более 19 млн руб. 11:52, Общество Все уровни спорта: BMW X2 против Jaguar E-Pace 11:45, Авто ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты 11:44, Экономика На Новой Риге началось строительство дизайнерского аутлет-центра 11:43, Партнерский материал Новички в списке богатейших россиян Forbes. Фотогалерея 11:41, Фотогалерея  Предприятие «Ростеха» разработало «Пищаль» для борьбы с дронами 11:39, Технологии и медиа Президент Киргизии отправил правительство в отставку 11:33, Политика 10 книг, которые помогут понять мам и свой опыт материнства 11:27, Спецпроект РБК PINK
В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal
Война санкций, 12:39
0
В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal
При обсуждении поддержки компаний из санкционного списка США нужно учитывать мнение акционеров и собственников, заявил Дмитрий Песков. Механизм «временной национализации» Rusal ранее описал глава РСПП Александр Шохин
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность «временной» национализации UC Rusal Олега Дерипаски, передает корреспондент РБК.

«В экспертных кругах фигурируют различные точки зрения. Важно принимать во внимание мнение акционеров и собственников компании, возможности правительства. В данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые активно обсуждаются», — сказал Песков. — Насколько мне известно, пока сценариев, форм поддержки, пока нет, что вполне объяснимо».

Медведев пообещал «меры развития» попавшим под санкции США компаниям
Бизнес

Он также указал, что темой поддержки российских компаний, которые столкнулись с санкциями США, занимается правительство, а не Кремль.

6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компании это означает полную изоляцию от американской финансовой системы, кроме того, этот шаг привел к резкому падению стоимости ценных бумаг компании на международных рынках.

С идеей о национализации UC Rusal в среду выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

«Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил он. По словам Шмакова, на мировом рынке алюминий все равно будет иметь достаточно высокую цену. «Но эта прибыль тогда пойдет не в карман собственника, а в копилку государства, в бюджет государства», — указал глава ФНПР.

Мантуров рассказал о механизме поддержки попавших под санкции компаний
Экономика

О возможностях воплотить этот план в жизнь в интервью телеканалу РБК рассказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях. «Наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — пояснил он, отметив, что государству придется «подставлять плечо» бизнесу.

По его словам, исключать вариант, при котором государство будет вынуждено выкупать акции пострадавших от санкций компаний, нельзя, и частичная национализация может стать одним из методов решения проблемы. Шохин подчеркнул, что этот метод «не единственный и не преобладающий».

Удар по UC Rusal: сколько потеряла компания от новых санкций США
Бизнес

По его словам, в национализации таких компаний есть свои сложности, например, по закону государство должно выкупать акции по справедливой цене. «Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные. Прежде всего они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока», — добавил он.

Шохин также указал, что поддержку компаний, попавших под санкции, не стоит вести за счет предприятий, которые под ограничительные меры не попали: «Потому что если мы будем у них брать деньги на поддержку, то у них вскоре может стать плохо вовсе не из-за санкций».

Тем не менее, отметил глава РСПП, подобная схема существует и используется и в ЕС, и в США, где во время кризиса государство «заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня».

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.
Главное
ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты Экономика
Материалы по теме
Глава федерации профсоюзов предложил национализировать UC Rusal Экономика
Шохин описал механизм «временной национализации» UC Rusal Экономика
Bloomberg узнал о планах Rusal активизироваться в Китае после санкций США Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.