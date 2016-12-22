В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal

При обсуждении поддержки компаний из санкционного списка США нужно учитывать мнение акционеров и собственников, заявил Дмитрий Песков. Механизм «временной национализации» Rusal ранее описал глава РСПП Александр Шохин

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность «временной» национализации UC Rusal Олега Дерипаски, передает корреспондент РБК.

«В экспертных кругах фигурируют различные точки зрения. Важно принимать во внимание мнение акционеров и собственников компании, возможности правительства. В данном случае речь идет об одной из точек зрения, которые активно обсуждаются», — сказал Песков. — Насколько мне известно, пока сценариев, форм поддержки, пока нет, что вполне объяснимо».

Он также указал, что темой поддержки российских компаний, которые столкнулись с санкциями США, занимается правительство, а не Кремль.

6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Олега Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Для компании это означает полную изоляцию от американской финансовой системы, кроме того, этот шаг привел к резкому падению стоимости ценных бумаг компании на международных рынках.

С идеей о национализации UC Rusal в среду выступил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

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«Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил он. По словам Шмакова, на мировом рынке алюминий все равно будет иметь достаточно высокую цену. «Но эта прибыль тогда пойдет не в карман собственника, а в копилку государства, в бюджет государства», — указал глава ФНПР.

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О возможностях воплотить этот план в жизнь в интервью телеканалу РБК рассказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях. «Наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — пояснил он, отметив, что государству придется «подставлять плечо» бизнесу.

По его словам, исключать вариант, при котором государство будет вынуждено выкупать акции пострадавших от санкций компаний, нельзя, и частичная национализация может стать одним из методов решения проблемы. Шохин подчеркнул, что этот метод «не единственный и не преобладающий».

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​По его словам, в национализации таких компаний есть свои сложности, например, по закону государство должно выкупать акции по справедливой цене. «Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные. Прежде всего они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределенность очень высока», — добавил он.

Шохин также указал, что поддержку компаний, попавших под санкции, не стоит вести за счет предприятий, которые под ограничительные меры не попали: «Потому что если мы будем у них брать деньги на поддержку, то у них вскоре может стать плохо вовсе не из-за санкций».



Тем не менее, отметил глава РСПП, подобная схема существует и используется и в ЕС, и в США, где во время кризиса государство «заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня».