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Reuters узнал об отказе Novelis от закупки алюминия у Rusal
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Reuters узнал об отказе Novelis от закупки алюминия у Rusal
Новые санкции США, 18:07
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Reuters узнал об отказе Novelis от закупки алюминия у Rusal

Один из крупнейших мировых производителей алюминиевого проката Novelis (дочерняя компания Hindalco Industries) остановил закупки сырья у попавшей под санкции США компании Rusal Олега Дерипаски, сообщили агентству Reuters в компании.

Novelis решила «проявить пластичность» и «снизить зависимость от металла Rusal». «Соответственно, мы уверены, что риск перебоев в поставках сырья будет небольшим», — цитирует агентство заявление Novelis.

17 апреля Reuters узнал, что японские компании отказались продолжать приобретать алюминий у компании Олега Дерипаски из-за запрета для компании на операции в долларах и риска попасть под вторичные санкции США. 

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На Лондонской бирже металлов вскоре после объявления о санкциях 10 апреля прекратились торги алюминием Rusal. Также, по данным Bloomberg, Glencore уже объявила форс-мажор по контрактам с российской компанией, а Rio Tinto готовится его объявить.

Теги: Rusal , алюминий
Главное
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