Обвальные последствия

Индекс Мосбиржи рухнул в понедельник на 8,34%

Американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов ММВБ и РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Падение по всем фронтам

Основная реакция российского фондового рынка на введенные 6 апреля Минфином США санкции против российских миллиардеров, топ-менеджеров и чиновников пришлась на понедельник. Если в пятницу заметную реакцию на новые меры Вашингтона показали только компании Олега Дерипаски — Rusal и En+, то начиная с утра 9 апреля на торгах начали обваливаться уже котировки всех российских голубых фишек — от банков до металлургических компаний. К закрытию торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, а индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

В лидерах падения оказались компании, связанные с попавшими под санкции бизнесменами и топ-менеджерами. Уже к 16:00 мск UC Rusal падал на 26,92% (сам алюминиевый гигант, его основной акционер Олег Дерипаска и крупнейший миноритарий Виктор Вексельберг оказались в санкционном списке Минфина США), к закрытию торгов падение замедлилось до 20,35%.

К закрытию торгов акции «Норникеля» (UC Rusal владеет 27,8% компании) снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова, также попавшего под санкции) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями — глава банка Андр​ей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США, Алексей Миллер, просели на 4,59%.

Падали и другие компании, напрямую не связанные с новыми фигурантами санкционного списка. Котировки Сбербанка опустились на 17,04%, «Роснефть» подешевела на 6,29%, ЛУКОЙЛ — на 8,10%, НОВАТЭК — на 6,74%. «Мечел» по ходу торгов падал на 32%, после чего торги перевели в особый режим, к закрытию торгов котировки были в минусе на 19,26%.

Не лучше были дела у российских компаний и на зарубежных площадках. Акции EN+ Group в Лондоне подешевели на 40,9%, акции UC Rusal в Гонконге — на 50%. Бумаги Evraz (основной акционер — Роман Абрамович) на Лондонской бирже падали на 18,3%.

Рынок переживает глубокое падение, и резкого восстановления мы не увидим, считает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. Возможно, будет технический отскок, но затем рынок, скорее всего, уйдет в горизонтальное движение или продолжит снижение. В ближайшее время большого притока иностранных денег ждать не стоит, уверен он.

Почему Сбербанк?

Падение Сбербанка темпами выше рынка обусловлено во многом тем, что именно в акции банка активно вкладывались инвесторы-нерезиденты, говорят опрошенные РБК эксперты. «Сбербанк — любимая бумага инвесторов в российский рынок, нерезиденты активно покупали его, доля этой бумаги в их портфелях была максимальной», — отмечает аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин. Сбербанк рос стабильно в течение последних 2,5 года, напоминает аналитик, поэтому сейчас из-за неопределенности дальнейших санкций и переоценки российских активов в целом инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль.

Обвал акций Сбербанка может быть связан с тем, что банк — крупный кредитор UC Rusal. Падение котировок компаний, не попавших под санкции, может быть связано с тем, что игроки рынка реагируют на саму возможность распространения санкций и на эти компании тоже, говорит РБК аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. «Рынок пытается понять, кто может быть следующим», — рассуждает она.

«Согласно введенным санкциям, под ограничения могут попасть аффилированные компании, очевидно, связанные с санкционными компаниями. По этой причине сегодня сильное падение показали, например, бумаги Сбербанка. У инвесторов есть такое ощущение, что под санкции попадет намного больше компаний, и они продают Сбербанк не потому, что Сбербанк плохой, а потому что он связан с «токсичными» компаниями», — объясняет Бит-Аврагим. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, будут ли вводиться новые санкционные ограничения либо все останется так, как есть сейчас, заключает эксперт.

Рубль под давлением

На фоне падения фондового рынка рубль заметно ослабил свои позиции к доллару и евро. По ходу торгов 9 апреля курс евро к российской валюте впервые с августа 2016 года превысил 75 руб., доллар вырос выше 60 руб. К закрытию торгов курс рубля к евро на торгах упал на 2,88 руб., до 74,26 руб. за евро, а к доллару — на 2,12 руб., до 60,3 руб. за доллар. Официальный курс валют, установленный ЦБ на 10 апреля: 71,88 руб. за евро (+1,17), 58,57 руб. за доллар (+0,74).

На укрепление доллара к рублю может сработать сокращение притока долларовой ликвидности из-за сокращения экспортной выручки UC Rusal, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их подсчетам, если Россия не сможет экспортировать алюминий и получать за это доллары, то справедливый курс рубля при прочих равных условиях вырастет на 1,5–2 руб.

При этом расширение санкций против России — не единственный негативный фактор для рубля. «На валютный рынок уже давили фондовые рынки, которые негативно реагировали на обострение торговой войны между Китаем и США», — указывает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Он считает, что смягчить давление на рубль могут цены на нефть — если они будут удерживаться близко к текущему уровню (около $68 за баррель. — РБК), это сможет смягчить эффекты, связанные с оттоком капитала.

Рынок почти не видит возможностей для скорого укрепления рубля, уверен эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин. Не на руку российской валюте играют все последние новости — покупка валюты Минфином, повышение ставки ФРС США и снижение ставок ЦБ. Наряду с ростом цен на нефть укрепить рубль могут позитивные политические новости, говорит аналитик. При этом, если дополнительного политического давления не будет, какого-то сильного ослабления рубля также ждать не стоит, считает он.

«Сколько это будет продолжаться — сложно сказать. После такого значительного ослабления рубля и при растущей нефти российские активы с экономической точки зрения становятся интересными. Однако, когда жадность победит страх и на рынок придет обратная динамика, сказать сложно», — говорит Копейкин.

«Игроки ждут объявления [российскими властями] ответных мер. Если они будут направлены против американского бизнеса, то может последовать вторая волна ослабления рубля», — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. До конца недели рубль будет торговаться в диапазоне 59–62 руб. за доллар и 72,55–76,40 руб. за евро, считает эксперт.

Обвалы российского фондового рынка Крупнейшее за последние годы падение российского фондового рынка произошло в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса. Тогда фондовые индексы, показавшие в мае исторические максимумы значений, вторую половину года снижались, причем осенью ускорили падение. В то время как индекс ММВБ в мае—октябре снизился втрое, индекс РТС обвалился в четыре раза. Рекордное падение было зафиксировано 6 октября 2008 года — тогда индекс РТС обвалился на 19,01%, а в январе 2009 года опускался ниже 500 пунктов. Еще один крупный обвал произошел в 2014 году на фоне падения мировых цен на нефть. Рекордно низкое для этого года значение индекса РТС (578,21) зафиксировали в «черный вторник» 16 декабря — в этот день после повышения Банком России ключевой ставки с 10,5 до 17% ставка для брокеров у банков выросла почти в три раза, а некоторые финансовые организации вообще прекратили кредитование своих партнеров. Падение индекса РТС 16 декабря составило 12,4%. Объем торгов на российском рынке акций в декабре 2014-го по сравнению предыдущим месяцем снизился почти вдвое. При этом российский фондовый рынок и до «черного вторника» демонстрировал негативную динамику: с января по середину декабря 2014 года долларовый индекс РТС показал худший результат в мире с падением более 50%.

Бегство из ОФЗ

Санкции США заставили инвесторов переоценить риски, связанные с российским госдолгом. В понедельник доходность долгосрочных российских облигаций федерального займа (ОФЗ) выросла на 10–12 базисных пунктов, цены снизились в среднем на 1–1,5 п.п. Индекс государственных облигаций RGBI был на минимальных значениях с февраля. Опрошенные РБК эксперты считают, что это следствие выхода нерезидентов из российских долговых бумаг. В лидерах падения долгосрочные выпуски ОФЗ, где доля нерезидентов максимальна, отметил в разговоре с РБК аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Текущая ситуация на рынке ОФЗ в большей степени характеризуется выходом или хеджированием нерезидентов», — указывает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка.​

До недавних событий инвесторы-нерезиденты наращивали свою долю на рынке ОФЗ — к 1 февраля она составила 33,9%, что стало максимальным уровнем с января 2012 года.

«Санкции оказались намного жестче, чем кто-либо ожидал, своеобразный выбор лиц и компаний, на которых они распространились, затрудняет прогнозирование, поэтому вырос риск на любые вложения в российские активы», — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Нынешняя ситуация на рынке ОФЗ снизит возможности Минфина при дальнейших заимствованиях, считает он.

Спасательный круг для Дерипаски

О дальнейшем развитии событий можно будет говорить, когда рынок немного успокоится и будет ясно, какой будет риторика пострадавших компаний и правительства, говорит РБК Дарья Желаннова.

Власти 9 апреля уже дали понять, что подумают над тем, как можно поддержать пострадавшие компании. Что касается наших компаний, которые попали под санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

В первую очередь в господдержке нуждается «Русал» — у него есть большой долг ($7,6 млрд) и синдицированные кредиты, а американские банки в условиях санкций не будут рефинансировать свою часть, писал РБК. Минфин может выдать госбанкам госгарантии для рефинансирования долговых обязательств «Русала», полагает директор аналитического департамента «Локо-Инвест», бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Вопрос, на который пока нет ответа, — станет ли для госбанков это фактором введения дополнительных санкций, рассуждает он: «Возможно, комплаенс-контроль этих банков скажет, что для них это серьезные риски».

Поддержку от государства можно предоставить через ВЭБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), назвал РБК еще один вариант главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он предположил, что кредиты будут предоставляться под залог имущества, то есть контрольных пакетов акций. По состоянию на 1 апреля объем средств ФНБ составлял $65,88 млрд, или 3,772 трлн руб. «Мне кажется, что самое простое решение — это предоставление кредитов по льготным ставкам, чтобы помочь компаниям решить долговые проблемы», — соглашается главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Многое будет зависеть от того, объявит ли «Русал» технический дефолт, рассуждает экономист Danske Bank Владимир Миклашевский (о таком риске компания предупредила инвесторов утром в понедельник). Если дефолт будет объявлен, то значительной поддержки «Русалу» не потребуется, считает он. Первым делом необходимо помочь компании не допустить просрочки по ее обязательствам (event of default), а потом уже можно содействовать выстраиванию новых торговых цепочек, сказал РБК экономист Nordea Денис Давыдов. Пока же потенциальные инвесторы (как внутри страны, так и за рубежом) «будут очень тщательно взвешивать риски на предмет попадания в американский SDN-список», отмечает Давыдов. Правительство может рассмотреть и возможность национализации компаний, если государство предоставит им кредиты, а они впоследствии не смогут исполнять эти обязательства, считает Тихомиров из БКС.

Один из основных рисков для российских компаний, как попавших под санкции, так и остающихся за пределами черного списка, — дополнительные трудности привлечения займов на внешних рынках. У российских банков есть избыточная ликвидность, объем которой сейчас около 3 трлн руб., напоминает старший аналитик Fitch Александр Данилов. Они, по его словам, будут готовы прокредитовать хороших корпоративных заемщиков, если те обратятся за деньгами. Рост спроса на кредиты на российском рынке может потянуть ставки вверх, но с учетом избыточной ликвидности и конкуренции за клиентов стоимость кредитов может и не вырасти, допускает Данилов. Больше беспокойства вызывают кредиты, взятые акционерами под залог акций санкционных компаний с учетом падения их стоимости — если заемщики не смогут предоставить дополнительное обеспечение, банкам может потребоваться досоздавать под них резервы, заключил старший аналитик Fitch.