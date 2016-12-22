Rusal предупредил о риске дефолтов из-за санкций США

Введенные Вашингтоном ограничительные меры в отношении компании ​Олега Дерипаски могут привести к техническому дефолту по кредитам. Пока UC Rusal оценивает угрозы такого развития событий, капитализация компании упала на $3,6 млрд

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

UC Rusal ​Олега Дерипаски разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение, из которого следует, что компания может объявить технический дефолт из-за введенных против нее санкций. После этого сообщения акции компании упали на 41%, сообщает Reuters.

«Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в

связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по погашению долга). Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что согласно первоначальным оценкам, подобное развитие событий «с большой долей вероятности может оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний». Вместе с тем, в заявлении подчеркивается, что компания продолжит действовать в интересах всех инвесторов, клиентов и партнеров, и останется верной их интересам.

После падения котировок акций в понедельник рыночная капитализация компании составила 42,3 млрд гонконгских долларов ($5,39 млрд) С учетом рыночной капитализации компании на закрытии торгов в пятницу падение капитализации составило $3,6 млрд.

В санкционный список Минфина США в пятницу попали три компании Олега Дерипаски — «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal. Сам миллиардер также оказался под персональными санкциями. В связи с введенными Вашингтоном мерами имущество американской дочки Rusal — Rusal America Corp. подлежит заморозке. Кроме того, как отмечал старший аналитик БКС Олег Петропавловский, сами акции Rusal и En+ после объявления санкций станут внебиржевыми. В соответствии с законодательством, Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с компаниями Дерипаски лишь до 5 июня. В этот срок американские партнеры могут завершить все сделки с попавшими под санкции компаниями.

В пятницу, после объявления решения Минфина США, Олег Дерипаска заявил РБК, что считает «основания для включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными». «Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье и затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — передал слова миллиардера его представитель.

Вслед за включением Дерипаски в санкционный список акции его компаний продемонстрировали резкое снижение. Так, на Московской бирже акции EN+ Group к 17:25 мск пятницы обвалились более чем на 20%, акции UC Rusal — на 12,44%. По оценкам Forbes, именно Дерипаска оказался в наиболее невыгодном положении из всех российских миллиардеров, включенных в список. На пике падения акций его состояние сократилось на $960 млн, или более чем на 15%.