Минфин увеличит закупки валюты в апреле

В апреле Минфин направит на покупку валюты на 50 млрд руб. больше, чем месяцем ранее. Увеличение связано с высокой ценой нефти и сезонными факторами, указывают аналитики

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В апреле Минфин направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд руб. нефтегазовых сверхдоходов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Валюта будет закупаться на дополнительные доходы, полученные от продажи нефти дороже цены, заложенной в закон о федеральном бюджете ($43,8 за баррель). В марте объем валютных интервенций составил 192,5 млрд руб.

Минфин ожидает в апреле поступление 253,8 млрд руб. нефтегазовых сверходоходов, но за март в бюджет поступило на 13 млрд руб. меньше запланированных дополнительных доходов. Таким образом, сумма закупок сложилась как разница запланированных сверхдоходов в апреле и недополученных средств в марте. «Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ведомства. Покупка валюты будет осуществляться каждый рабочий день. В марте объем ежегодных закупок составлял 9,6 млрд руб.

Увеличение дополнительных доходов бюджета обусловлено ростом цены нефти Urals в марте до $64 за баррель, указывали аналитики Райффайзенбанка в обзоре от 30 марта. Также увеличение закупок валюты можно объяснить позитивным сезонным фактором: в апреле нефтегазовые доходы бюджета, при прочих равных, обычно немного выше, чем в марте, считают аналитики.

«В апреле мы ждем заметное снижение сальдо счета текущих операций, что при увеличении объема покупок транслируется в ослабление рубля», — говорится в обзоре.

Минфин проводит операции по покупке иностранной валюты с февраля 2017 года. Для резервов закупаются доллары, евро и фунты стерлингов в пропорции 45:45:10%.



В 2017 году ведомство закупало валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. Схема, учитывающая прогнозный курс рубля, приводила к «процикличности объемов операций относительно потоков капитала (рост закупок валюты при росте притока капитала. — РБК)», рассказывали в Минфине, это приводило к искажению в ценообразовании валютного курса. С 1 января 2018 года объем закупок определяется по новой формуле: теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося курса рубля за предыдущий месяц (а не прогнозного, как раньше).

Новый механизм устраняет «искажение в ценообразовании валютного курса, связанное с процикличностью объемов операций относительно потоков капитала», поясняли РБК в Минфине: при росте цены на нефть в долларах объемы закупок, согласно новой формуле, увеличиваются, а при падении — снижаются.



По итогам 2017 года Минфин закупил валюты на 829 млрд руб. В течение 2018 года Минфин может закупить валюту примерно на 2 трлн руб. при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал министр финансов Антон Силуанов в конце декабря. При $60 за баррель объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.