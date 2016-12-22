Сбербанк оценил свои риски от санкций в более чем 0,5 трлн руб.

Общий размер риска Сбербанка по попавшим под американские санкции компаниям составляет менее 2,5% активов. Об этом заявил зампред правления госбанка Александр Морозов, его слова приводятся в сообщении банка, поступившем в РБК.
«Требования к заемщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США. Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка», — сказал Морозов.
Ранее Сбербанк отчитался об увеличении активов в марте на 1,2%, до 23,4 трлн руб. 2,5% от этой суммы составляют 585 млрд руб.
Минфин США 6 апреля объявил о включении в санкционные списки 26 физических и 15 юридических лиц, в их числе оказались 24 россиянина и 14 компаний из России. В санкционном списке оказались бывший президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие лица.
Основная реакция рынка на санкции пришлась на понедельник, 9 апреля. Лидером падения стала алюминиевая компания UC Rusal Олега Дерипаски, которая заявила о возможности технического дефолта по долларовым займам. Акции компании на Московской бирже подешевели на 19%, а на Гонконгской вовсе потеряли половину стоимости. Причем капитализация компании снизилась более чем на $3,5 млрд.
Также пострадали металлургическая компания «Мечел» (минус 19%), золотодобытчик «Полюс», принадлежащий сыну миллиардера Сулеймана Керимова (минус 16%). Ценные бумаги Сбербанка, который кредитовал в том числе Rusal, подешевели на 17%. В целом капитализация Московской биржи снизилась на 820 млрд руб.