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Доходность российского госдолга выросла на фоне санкций США
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Доходность российского госдолга выросла на фоне санкций США
Финансы, 17:42
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Доходность российского госдолга выросла на фоне санкций США
Инвесторы фиксируют прибыль по российским ОФЗ — в понедельник доходность выросла по всей кривой российских госбумаг. Это следствие жестких санкций в отношении компаний из России и последовавшего за этим снижения курса рубля
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В понедельник цены на долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) снизились в среднем на 1–1,5 п.п., а их доходность выросла на 10–12 б.п. К 16:00 индекс RGBI (Индекс государственных облигаций) Мосбиржи снизился на 0,71%, до 143,79 пункта. Это минимальное значение с 8 февраля, когда он составлял к закрытию 143,71 пункта.

«По долгосрочному выпуску 26221 цена снизилась на 1,5 п.п., до 102,65%, при этом доходность выпуска выросла на 15 б.п., до 7,54%, — говорит аналитик Раффайзенбанка Денис Порывай. — Такая коррекция происходит вдоль всей кривой ОФЗ». В лидерах падения долгосрочные выпуски ОФЗ, где доля нерезидентов максимальна (60–80% выпуска), отмечает эксперт.

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Российские долговые бумаги подешевели на фоне падения котировок на фондовом рынке после новых санкций Минфина США в отношении российских компаний, бизнесменов и госменеджеров. В понедельник дешевели акции практически всех российских компаний, среди лидеров падения были те, что попали под санкции, а также связанные с бизнесменами из черного списка Минфина США — UC Rusal, «Норникель», золотодобывающая компания «Полюс». К 16:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 8,42%, до 2087 пунктов. Индекс РТС опустился на 11,37%, до 1096 пунктов.

Переоценка рисков

По мнению экспертов, снижение цен российских ОФЗ обусловлено действиями нерезидентов, которые до последнего времени увеличивали вложения в эти госбумаги. По данным на 1 февраля, доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа  составила 33,9%, что является максимальным показателем с января 2012 года. С декабря 2017 по февраль 2018 года нерезиденты увеличили объем вложений в российские ОФЗ в общей сложности на 87 млрд руб., до 2,27 трлн руб.

«Санкции оказались намного жестче, чем кто-либо ожидал, своеобразный выбор лиц и компаний, на которые распространились новые ограничительные меры, затрудняет прогнозирование дальнейшего расширения санкций, поэтому вырос риск на любые вложения в российские активы», — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Думаю, что текущая ситуация на рынке ОФЗ в большей степени характеризуется выходом или хеджированием нерезидентов, то есть сокращением риска на российский рынок в целом, — отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. — Сейчас на рынке паника по всем активам, но на данный момент это, скорее, краткосрочная эмоциональная реакция».

«Долгое время ОФЗ были достаточно дорогими, поэтому сейчас на фоне введения жестких санкций со стороны США инвесторы начали фиксировать прибыль, — рассуждает Денис Порывай. — Дополнительным негативным фактором стало снижение курса рубля после введения новых санкций и включения крупнейшего российского экспортера алюминия компании UC Rusal в лист SDN». К 15:50, по данным Мосбиржи, доллар подорожал относительно рубля на 2,87%, до 59,85 руб. за доллар.

Рыночные перспективы для ОФЗ

Ситуация на рынке ОФЗ снизит возможности Минфина при дальнейших заимствованиях. «Из-за падения стоимости госбумаг повышается стоимость обслуживания госдолга, что в будущем будет затруднять размещение новых выпусков ОФЗ: все это несет повышенные издержки для бюджета и риски, которые переоценивают западные инвесторы, — говорит Владимир Тихомиров.

Снижение цены ОФЗ не вызовет затруднений для финансирования госрасходов, поскольку Минфин может в принципе компенсировать привлечение на публичных рынках за счет альтернативных механизмов, считает Егор Сусин. «При текущих ценах на нефть то движение в курсе, которое происходит, снижает потребность заимствований для Минфина, что так или иначе будет балансировать рынок госдолга, — рассуждает он. — Сейчас нет критического падения бумаг, но надо понимать, что наш рынок госдолга в целом низколиквиден, поэтому критически значимого выхода нерезидентов из бумаг мы не видели даже в 2014 году».

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Авторы: Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова.
Теги: ОФЗ , санкции , облигации , фондовый рынок
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