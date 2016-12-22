ЦБ снизил ключевую ставку пятый раз подряд

Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность

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Совет директоров Банка России 23 марта на втором в году заседании по денежно-кредитной политике принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25%. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства экономистов, которые ожидали снижения на 0,25 процентного пункта.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются, — сказано в сообщении ЦБ. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3–4% в конце года и будет находиться близ 4% в 2019-м. В этих условиях ЦБ продолжит снижать ключевую ставку и «завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году».

Вместе с тем ЦБ указал на усиление проинфляционных рисков со стороны рынка труда. «Динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления, — указывает регулятор. — Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию».

Ситуация на рынке труда привлекла внимание регулятора на фоне самого заметного с 2015 года роста доходов. Реальные располагаемые денежные доходы населения в феврале текущего года, по данным Росстата, выросли на 4,4% относительно февраля 2017-го, рост этого показателя зафиксирован впервые с января 2017 года. Драйвером роста доходов населения стало увеличение средней начисленной зарплаты в организациях на 9,7%. В январе-феврале резко выросли зарплаты бюджетников, что связано с необходимостью выполнения президентских майских указов 2012 года, согласно которым зарплаты отдельных категорий бюджетников должны были достичь 100 или 200% от средних трудовых доходов всех россиян.

ЦБ также отметил, что будет отслеживать риски со стороны внешних условий, «учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в сфере торговой политики».

Предпосылки снижения

Намек на снижение ставки сделал и сам регулятор в минувшую пятницу, писал РБК. Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в интервью «РИА Новости»​ говорил, что департамент будет рекомендовать совету директоров снизить ставку на заседании 23 марта. «Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки», — говорил Дмитриев.

С начала 2017 года ЦБ уже семь раз снижал ключевую ставку, общее снижение за этот период составило 2,5 б.п., с 10 до 7,5%. На предыдущем заседании 9 февраля Банк России снизил ставку на 0,25 п.п. Решения о снижении регулятор принимал на четырех последних заседаниях совета директоров. Тогда на него повлияли волатильность на международных финансовых рынках и рекордно низкая инфляция в России. Регулятор указывал также на снижение инфляционных рисков и смещение в сторону рисков для экономики. При этом он допустил завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Совпадение в прогнозах

Накануне заседания совета директоров регулятора экономисты были практически единогласны в прогнозах, указывая, что ЦБ снизит ставку на 0,25 п.п. Только двое из 38 опрошенных Bloomberg аналитиков находили возможным снижение ставки на 0,5 п.п., остальные высказывались за шаг в 0,25 п.п. «Есть несколько факторов для более активного снижения ставки — до 0,5 п.п. и к более умеренному — на 0,25 п.п., однако без сомнений ЦБ снизит ставку», — говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Котировки фьючерсов ​на ставку RUONIA иллюстрировали вероятность снижения ставки на 0,25 п.п., сообщала Московская биржа. Исходя из них, рынок оценивал вероятность такого сценария в 86%.

Опрошенные РБК эксперты обращали внимание, что в текущих экономических условиях регулятор не будет склонен к радикальным снижениям ставки. «Снижение составит 25 б.п., регулятор снизит, а не сохранит ставку, поскольку инфляция находится на уровне значительно ниже ключевой ставки, инфляционные ожидания снижаются, это и мотивирует снижение ключевой ставки, — говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. — Ставка будет снижена на 0,25 п.п. а не на 0,5 п.п., так как рост инфляции остановился и на нее начали оказывать позитивное влияние те факторы, которые длительное время оказывали как раз дефляционный вклад». «У ЦБ есть возможность снижения ставки, поскольку инфляция остается по-прежнему на низком уровне, ожидаю, что ставка будет снижена на 25 б.п., — рассуждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. — С учетом возможного роста инфляции в годовом выражении начиная уже с марта ЦБ не только сегодня, но и в последующие заседания будет склонен проявлять осторожность».

Ряд экономистов все же находили возможным более существенное снижение ставки. «Ставка может быть снижена на 0,5 п.п., основные факторы в пользу этого решения — низкая инфляция и хорошая конъюнктура на внешних рынках, связанная с высокими ценами на нефть», — говорит начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «Полностью мы не исключаем сценарий снижения ставки сразу на 0,5 п.п., однако учитывая, что в целом ситуация на глобальных рынках сейчас несколько нервозная, подросла волатильность, рубль находится под некоторым давлением в последнюю неделю, более вероятен базовый сценарий 0,25 п.п.», — считает ведущий аналитик группы анализа долговых рынков Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Перечисляя факторы за снижение на 0,5 п.п., Кирилл Тремасов назвал отсутствие признаков ускорения инфляции и давление на мировые продовольственные цены.

Влияние ФРС

На решении регулятора могло также отразиться и повышение ставки ФРС США на 0,25 п.п., до 1,5–1,75%, на заседании в среду, 21 марта. «Кроме того, влияние окажет снижение разницы между уровнем ключевой ставки ЦБ и ФРС США, — говорит директор департамента операций на финрынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. — Оно может сказаться также на спросе со стороны нерезидентов в части российского долга». Продолжающийся уверенный приток средств нерезидентов в ОФЗ и привлекательность кэрри-трейда также способствуют тому, что ЦБ намерен снизить ставку, уверен Кирилл Тремасов.

Влияние на инфляцию

Низкий уровень инфляции позволил регулятору снизить ставку. Недельная инфляция в России в период с 13 по 19 марта третью неделю подряд остается на уровне 0,1%, сообщил в среду Росстат. «Замедление годовой инфляции может продолжиться в первом полугодии, что отчасти связано с эффектом высокой базы прошлого года по продовольственной инфляции, — отметил регулятор. — Постепенное возвращение инфляции к целевому уровню начнется во второй половине текущего года, чему будет способствовать дальнейшее восстановление внутреннего спроса».

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«Начиная с конца января потребительская инфляция стабилизировалась на уровнях 2,2% год к году, что намекает на весьма сдержанное влияние стандартных инфляционных факторов — потребительского спроса, валютного курса и инфляционных ожиданий», — говорится в обзоре Росбанка, опубликованном в пятницу. «По последним февральским данным, инфляция составила 2,2%, при уровне ключевой ставки до изменения (7,5%) низкая инфляция представляла больше возможностей для регулятора стимулировать рост экономики, проводя нейтральную денежно-кредитную политику, — говорит​ Максим Тимошенко. — В таком случае к концу года она, вероятно, приблизится к значению 6–6,5%, при сохраняющемся прогнозе роста инфляции в 4%».

«В марте прошлого года месячная инфляция была ниже текущего показателя, поэтому в годовом выражении мы увидим постепенное увеличение инфляции с 2,2%, — рассуждает Владимир Тихомиров. — В дальнейшем большое значение будет играть ситуация с потребительским спросом и будет ли оказываться дополнительное давление на цены. Последняя статистика Росстата показывает ощутимый рост зарплат и доходов, в течение двух-трех месяцев это может вылиться в более активные обороты розничной торговли и усиление давления на цены».

Увеличение проинфляционных рисков, которое отметил ЦБ, связано с февральским ростом зарплат бюджетников, отмечает Станислав Мурашов. По мнению аналитика, рост зарплат, скорее всего, приведет к увеличению потребительского спроса в марте и в последующие месяцы. Таким образом, динамика снижения инфляции к середине года замедлится: она достигнет около 2% вместо прогноза 1,8%, говорит Мурашов. Он ожидает, что реальная ключевая ставка, то есть ключевая ставка минус инфляция, которая сейчас близка к 4%, к концу года может снизиться до 2,5–2,75%.

​ЦБ обращает внимание на динамику доходов и заработной платы в связи с тем, что пока не ясно, временный ли это эффект, говорит Егор Сусин из Газпромбанка. По его словам, пока положительная динамика доходов не оказывает значимого влияния на потребительскую активность: население не стало тратить деньги, что вызывает определенные вопросы.

По словам главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, важно то, что сейчас ЦБ не видит больших рисков ускорения инфляции из-за «взрывной» динамики роста потребительского кредитования. Именно в росте этого сектора регулятор видит способ активизации потребительского спроса, предполагает он.

Влияние на кредитные и депозитные ставки

При этом снижение ставки не окажет особого влияния на уровень кредитных ставок и темпы роста кредитования, считают эксперты. «Это связано с сохраняющимся невысоким уровнем потребительской активности, — считает Станислав Мурашов. — В кредитах сейчас, возможно, и есть прирост, но по крайней мере в неипотечном кредитовании он обусловлен в основном рефинансированием старых кредитов. И потребительские расходы в основном финансируются сейчас за счет сбережений либо за счет текущих денежных поступлений».

По итогам года

В перспективе эксперты ожидают продолжения снижения уровня ставки ЦБ. ​Исходя из котировок фьючерсов на RUONIA, рынок ожидал снижения ставки к концу года до 6,75%, указала Московская биржа. «ЦБ, судя по его последним публикациям и заявлениям, ориентируется на инфляцию 3,5–4% на конец года и планирует вывести ставку на нейтральный уровень, — считает Владимир Тихомиров. — Исходя из их же прогнозов, это означает, что ставка может оказаться в диапазоне 6,5–7% на конец года при условии роста инфляции до уровня, обозначенного регулятором. Я ожидаю ключевую ставку на уровне 7% к концу года, что означает, что если сегодня произойдет снижение, то в текущем году мы сможем рассчитывать еще только на одно снижение». «К концу года ставка, вероятно, приблизится к значению 6–6,5% при сохраняющемся прогнозе роста инфляции в 4%», — прогнозирует Максим Тимошенко.